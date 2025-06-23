Gelenekten lezzete: Etli çiğ köfte tarifi

Anadolu’nun kadim lezzetlerinden biri olan etli çiğ köfte, hem kültürel hem de damak tadı açısından zengin bir geçmişe sahiptir. Urfa mutfağının baş tacı olan bu özel tarif, doğru malzeme ve teknikle hazırlandığında ortaya çıkan sonuç sadece doyurucu değil, aynı zamanda başlı başına bir lezzet şölenidir. Peki, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle nefis etli çiğ köfte tarifi...





ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

250 gram yağsız dana döş eti (iki kez çekilmiş)

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (acı veya tatlı)

1 çay bardağı isot (Urfa isotu önerilir)

1 tatlı kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz (damak zevkine göre)

1 adet rendelenmiş soğan

3 diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su (gerektikçe yoğurma sırasında eklenebilir)

Servis için:

Marul yaprakları

Taze nane ve maydanoz

Limon dilimleri

Lavaş ekmeği

ETLİ ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

İnce bulguru geniş bir yoğurma kabına alın.

Rendelenmiş soğan, sarımsak ve salçaları ekleyin.

Üzerine baharatları, tuzu ve zeytinyağını ilave edin.

İyice yoğurmaya başlayın.

Köfte kıvamı almaya başlayan karışıma çiğ dana etini ekleyin.

Yoğurma işlemi bu aşamada oldukça önemlidir.

Etin bulgurla tamamen bütünleşmesi için yaklaşık 30–45 dakika boyunca yoğurmak gerekir.

Gerektikçe çok az miktarda soğuk su ekleyerek yoğurma işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

Yoğurma işlemi tamamlandığında çiğ köfte kıvam almış ve rengi koyulaşmış olmalıdır.

Elinizi hafifçe ıslatın, küçük parçalar koparıp avuç içinde sıkarak geleneksel çiğ köfte şeklini verin.

Etli çiğ köfte, taze marul yaprakları ve limon eşliğinde servis edilir.

Yanına bol yeşillik ve ince lavaş ekmeği ile sunarak yöresel sofralara layık bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!