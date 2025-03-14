Girit usulü acılı peynir ezmesi: Tirokafteri tarifi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:58

Girit mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan Tirokafteri, yoğun peynir aroması ve acı lezzetiyle sofralara farklı bir dokunuş katıyor. Genellikle mezelerin yıldızı olarak bilinen bu tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetli. Özellikle ızgara etlerin, kızarmış ekmeğin ve zeytin eşliğinde servis edildiğinde mükemmel bir uyum yakalıyor.

TİROKAFTERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gr beyaz peynir (feta veya lor peyniri)

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu veya sirke

Karabiber (damak tadına göre)

TİROKAFTERİ NASIL YAPILIR?

Peyniri ezin: Bir çatal veya blender kullanarak beyaz peyniri iyice ezin.

Malzemeleri karıştırın: Yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, kırmızı toz biber, acı pul biber ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Servise hazırlayın: Karışımı servis tabağına alın ve üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. İsteğe bağlı olarak pul biber ve taze otlarla süsleyebilirsiniz.

Soğuk servis yapın: Tirokafteri’yi 10-15 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra sıcak ekmek veya grissini ile servis edebilirsiniz.