Granola ve müsli nedir? Granola ve müsli arasındaki fark nedir?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 06:45

Güncelleme: 09.08.2023 - 06:45

Güne dinç ve enerjik başlamak için kahvaltı yapmak oldukça önemlidir. Özellikle insan vücudunun ihtiyacı olan temel besinleri almanın en etkili yolu güne kahvaltı yaparak başlamaktır. Mükemmel bir kahvaltı ile güne başlamak için tükettiğimiz yemeklerin besleyici ve sağlıklı olması gerekir. Peki; Müsli nedir? Granola nedir? Granola ve müsli arasındaki farklar nelerdir?

MÜSLİ NEDİR?

Müsli; içeriğinde çiğ yulaf, tohum, kuru yemiş ve kuru meyve bulunduran bir karışımdır. İşlem olarak fırınlanma yapılmadığından içerisinde bulunan malzemeleri bir arada tutması için herhangi bir yağ ya da tatlandırıcı kullanılmaz. Enerji vermesi ve uzun süre tok tutması ile başta diyet yapanlar olmak üzere birçok kişi tarafından tercih edilir. İsviçreli bir doktor ve beslenme uzmanı olan Maximillian Bircher-Benner tarafından ortaya çıkmıştır. Avrupa’da popüler bir kahvaltı öğünüdür.

GRANOLA NEDİR?

Granola; içerisinde tahıl, kuru yemiş, taze ya da kuru meyve kullanılarak oluşur. Hem besleyici hem de sağlıklı olması pek çok kişi tarafından tercih edilmesine ve sıkça kullanılmasına yol açmıştır. Granola içeriğinden ötürü lezzetli ve doyurucu niteliktedir. Bu da atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanında öğün olarak da tüketilmesini sağlar. Granola, Amerikalı doktor James Caleb Jackson tarafından ortaya çıkmıştır. Müsliden farklı olarak granola çoğunlukla soğuk servis edilir.

GRANOLA VE MÜSLİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Günümüzde paketlenmiş ve kuru olarak satılan müsli; tahıllar, fındık, fıstık ve meyve parçalarının birleştirilmesinden oluşur. Kuruyemiş, meyve ve buğday gevreğinden elde edilen ve kuru bir tahıl olan müsli, hem sıcak, hem de soğuk bir şekilde tüketilebilir. Dilerseniz, 1 gece sütün içinde bekletip ertesi gün üzerine meyve ekleyerek de tüketebilirsiniz. Müslinin kalori değeri, çeşidine ve meyve-tahıl oranına göre değişim göstermektedir. Paketli olarak hazır satılan müsliler eklenti şeker de içermektedir. Tercihiniz şeker ilavesiz, doğal meyvelerden oluşan bir müsli olmalıdır.



Granola ise; yulaf ezmesi, fındık, badem, ceviz gibi bazı yağlı tohumlar ve kurutulmuş meyvelerden yapılan ve fırına atılan bir çerez türüdür. Çiğ yulaf lapa haline getirildikten sonra kuruyemişler ve kurutulmuş meyvelerle harmanlanır. Genellikle diğer tahıl gevrekleri gibi süt ya da yoğurt ile tüketilir. Paketli hazır granolalarda dikkat edilmesi gereken ilk nokta tatlandırılmak için kullanılan malzemedir. Bu malzeme kimi zaman bal, şeker, pekmez, şurup, kimi zaman da tatlandırıcılardan oluşur. Bu noktada yapmamız gereken eklenti şeker, glukoz şurubu ve tatlandırıcı içermeyen, kendi meyveleri yardımıyla tatlı tada ulaşan granolaları tercih etmektir.



Özetle; her iki tahıl türü de çoğunlukla aynı bileşenleri içerdiğinden, besin değerleri nispeten benzerdir. Müsli ve granola her ne kadar kompleks karbonhidratlar ve lifler yönünden zenginlerse de, bu ürünlerin şeker kaynaklı ek kaloriler içerecek şekilde paketlenmiş olabilirler. Paketli ürünler tercih etmek yerine sade şekersiz yulaf ezmesi ile kuru meyveleri ve kuruyemişleri karıştırarak kendi sağlıklı müslinizi veya granolanızı yapabilirsiniz. Ev yapımı müsli ve granolaların içinde neler olduğunu bilirsiniz ve sağlıklı bir öğün olarak tüketebilirsiniz.







