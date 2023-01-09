Kahvaltıların en popüleri: Ajvar

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:57

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:57

Ajvar Balkan mutfağının en ünlü lezzetlerinden biri. Kökeninin Makedonya olduğu düşünülse de günümüzde tüm Balkan mutfak kültürüne mal edilmiş bir sos olduğunu söyleyebiliriz. Çok amaçlı bir sos olması sayesinde evlerden ünlü restoranların mutfaklarına kadar her alanda kendine bir yer bulmayı başarmış. Kırmızıya çalan turuncu rengiyle de karakteristik bir görünüme sahip olan ajvar sos, hem ana hem de ara öğünlerde yaygın olarak tüketiliyor. Peki ajvar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ajvar tarifi…

AJVAR (PATLICANLI SOS)

Malzemeler

5 adet büyük boy patlıcan

4 adet domates

4 adet kırmızı biber

1 adet soğan

5-6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı acı pul biber

1 çay bardağı zeytin yağı

Tuz ve 1 çay kaşığı toz şeker





Yapılışı

Kırmızı biber ve patlıcanları közleyin.

Sarımsak ve soğanı ince ince doğrayıp yağda kavurun.

Üstüne rendelemiş domatesi ekleyin.

Domatesler suyunu çekmeye başladığında, közlenen biber ve patlıcanı küçük küçük doğrayıp, domatesin içine atın.

Suyunu tamamen çekince ocağın altını kapatın. Sosu rondodan geçirin.

Kavanozlara yerleştirin, üzerine zeytinyağı dökün ve kavanozu ters çevirip soğumasını bekleyin. Buzdolabında saklayın. Afiyet olsun.

Not: Daha fazla ajvar yapmak istiyorsanız, kullanılan bütün malzemeleri çoğaltabilirsiniz.