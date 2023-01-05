Sağlıklı kahvaltılar için yulaf ezmesi

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:09

Yulaf dünya tahıl üretim istatistiklerinde buğday, mısır, pirinç, arpa ve sorgumdan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Sağlıklı ve kalorisi düşük yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan yulaf, tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle diyet yapanlar tarafından sık sık tüketilen yulaf, aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor. İçerdiği lif sayesinde sindirime oldukça faydalıdır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli, doyurucu ve az kalorili yulaf ezmeli tarifler…

BADEMLİ YULAF LAPASI

Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 su bardağı yakın süt

1 tatlı kaşığı tarçın

5-6 adet çiğ badem

Yapılışı

Öncelikle bir tavanın ya da cezvenin içine yulaf ile sütü ekleyin. Ocağın altını kısın, yulaf sütü çekinceye

kadar pişirin. Dakikalar içinde lapalaştığını göreceksiniz. Daha çok sütlü istiyorsanız, üzerine biraz daha

süt ekleyebilirsiniz. Muzu ilave edip, karıştırın. Son olarak tarçını ve çiğ bademleri ekleyerek, sıcak olarak

tüketin. Afiyet olsun.

Not: Badem yerine, ceviz ve fındıkta kullanabilirsiniz. Muz yerine elma tercih edebilirsiniz.

YULAF KREP

Malzemeler

1 su bardağı yulaf

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt ya da labne peynir

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı

Öncelikle 1 su bardağı yulafı, rondodan geçirerek un haline getirelim. Dileyenler yulaf unuda

kullanabilir. Unun içine yoğurt, süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Normal

krep kıvamından daha yoğun bir karışım elde edeceksiniz. Tavayı ısıtın. Çok az miktarda yağ

ile yağlayın. Yulaflı krep harcından yarım kepçe tavaya dökelim. İnce bir katman şeklinde

tavaya yayalım. Kreplerin her iki tarafını da kızarıncaya kadar pişirelim. İçine peynir sürerek,

ya da üzerine muz ve bal ekleyerek tatlı veya tuzlu olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

ORMAN MEYVELİ YULAF LAPASI

Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt veya badem sütü

1 tatlı kaşığı tarçın

Orman meyveleri, çilek ve muz

2 adet ceviz içi

Yapılışı

Yulaf ezmesini tencerede veya tavada yulaf sütü çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın. Dilediğiniz kıvamı

yakaladığınızda orman meyveleri, çilek, muz ve cevizle süsleyin. Üzerine tarçın ekleyin. Ilık olarak tüketin.

Afiyet olsun.