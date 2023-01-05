Sağlıklı kahvaltılar için yulaf ezmesi
Yulaf, uzun süre tok tutması, sağlığa faydaları ve çabuk hazırlanması nedeniyle günümüzün popüler besinleri arasında yer alıyor.
Yulaf dünya tahıl üretim istatistiklerinde buğday, mısır, pirinç, arpa ve sorgumdan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Sağlıklı ve kalorisi düşük yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan yulaf, tatlı ya da tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle diyet yapanlar tarafından sık sık tüketilen yulaf, aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor. İçerdiği lif sayesinde sindirime oldukça faydalıdır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli, doyurucu ve az kalorili yulaf ezmeli tarifler…
BADEMLİ YULAF LAPASI
Malzemeler
3-4 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
1 su bardağı yakın süt
1 tatlı kaşığı tarçın
5-6 adet çiğ badem
Yapılışı
Öncelikle bir tavanın ya da cezvenin içine yulaf ile sütü ekleyin. Ocağın altını kısın, yulaf sütü çekinceye
kadar pişirin. Dakikalar içinde lapalaştığını göreceksiniz. Daha çok sütlü istiyorsanız, üzerine biraz daha
süt ekleyebilirsiniz. Muzu ilave edip, karıştırın. Son olarak tarçını ve çiğ bademleri ekleyerek, sıcak olarak
tüketin. Afiyet olsun.
Not: Badem yerine, ceviz ve fındıkta kullanabilirsiniz. Muz yerine elma tercih edebilirsiniz.
YULAF KREP
Malzemeler
1 su bardağı yulaf
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt ya da labne peynir
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yapılışı
Öncelikle 1 su bardağı yulafı, rondodan geçirerek un haline getirelim. Dileyenler yulaf unuda
kullanabilir. Unun içine yoğurt, süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Normal
krep kıvamından daha yoğun bir karışım elde edeceksiniz. Tavayı ısıtın. Çok az miktarda yağ
ile yağlayın. Yulaflı krep harcından yarım kepçe tavaya dökelim. İnce bir katman şeklinde
tavaya yayalım. Kreplerin her iki tarafını da kızarıncaya kadar pişirelim. İçine peynir sürerek,
ya da üzerine muz ve bal ekleyerek tatlı veya tuzlu olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
ORMAN MEYVELİ YULAF LAPASI
Malzemeler
3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 su bardağı süt veya badem sütü
1 tatlı kaşığı tarçın
Orman meyveleri, çilek ve muz
2 adet ceviz içi
Yapılışı
Yulaf ezmesini tencerede veya tavada yulaf sütü çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın. Dilediğiniz kıvamı
yakaladığınızda orman meyveleri, çilek, muz ve cevizle süsleyin. Üzerine tarçın ekleyin. Ilık olarak tüketin.
Afiyet olsun.
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