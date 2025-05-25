Kurabiyede Brownie lezzeti: Çatlayan kurabiye tarifi...

Çay saatlerini şölene çeviren brownie kurabiye, dışı hafif kıtır, içi yoğun çikolatalı yapısıyla brownie sevenlerin yeni favorisi olmaya aday. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

(20–22 adet kurabiye için)

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1,5 - 2 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

Bulamak için: Pudra şekeri

TARİFİ

Bitter çikolatayı benmari usulü ya da mikrodalgada dikkatlice eritin. Ilınmaya bırakın.

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Karışıma sıvı yağ ve eritilmiş bitter çikolatayı ilave edin, karıştırın.

Kakao, vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru streçleyip buzdolabında en az 1 saat dinlendirin (bu aşama çatlaması için çok önemli!).

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve bolca pudra şekerine bulayın.Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Kurabiyelerin dışı çatlayıp hafif sertleştiğinde fırından alın.

Püf Noktaları

Hamuru mutlaka buzdolabında dinlendirin. Soğuk hamur sayesinde çatlama daha belirgin olur.

Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak görünebilir. Soğudukça kıvamları oturacaktır, fazla pişirmeyin.

Bitter çikolata kalitesi kurabiyenin tadını doğrudan etkiler; %60-70 kakao oranlı çikolatalar idealdir.