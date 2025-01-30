Güney Afrika'nın sıradığı sokak lezzeti: Bunny Chow tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:16

Dünya mutfağında keşfedilmeyi bekleyen birçok eşsiz lezzet var. Güney Afrika’nın en ilginç yemeklerinden biri olan Bunny Chow, adını ilk kez duyanları şaşırtan, deneyenleri ise kendine hayran bırakan bir tarif. İçi oyulmuş bir ekmek somununun içerisine doldurulan yoğun baharatlı köri soslu et veya sebzelerle hazırlanan bu yemek, hem pratikliği hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

BUNNY CHOW TARİFİ

Malzemeler

1 büyük boy somun ekmek

500 gram kuzu veya tavuk eti (isteğe bağlı olarak sebzeli de yapılabilir)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı köri tozu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

2 adet domates (rendelenmiş)

1 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu

1 çay bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Kıyılmış taze kişniş veya maydanoz (servis için)

Yapılışı