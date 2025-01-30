Güney Afrika'nın sıradığı sokak lezzeti: Bunny Chow tarifi
Kökeni Hint göçmenlere dayanan Bunny Chow, Güney Afrika mutfağının en özgün yemeklerinden biri. Çıtır ekmek içerisinde servis edilen baharatlı körili et veya sebzelerle hazırlanan bu lezzet, hem doyurucu hem de eşsiz bir tat deneyimi sunuyor.
Dünya mutfağında keşfedilmeyi bekleyen birçok eşsiz lezzet var. Güney Afrika’nın en ilginç yemeklerinden biri olan Bunny Chow, adını ilk kez duyanları şaşırtan, deneyenleri ise kendine hayran bırakan bir tarif. İçi oyulmuş bir ekmek somununun içerisine doldurulan yoğun baharatlı köri soslu et veya sebzelerle hazırlanan bu yemek, hem pratikliği hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.
BUNNY CHOW TARİFİ
Malzemeler
- 1 büyük boy somun ekmek
- 500 gram kuzu veya tavuk eti (isteğe bağlı olarak sebzeli de yapılabilir)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı köri tozu
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu
- 1 çay bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
- Kıyılmış taze kişniş veya maydanoz (servis için)
Yapılışı
- Büyük bir somun ekmeğin üst kısmını kesin ve içini dikkatlice oyun. Oyduğunuz ekmeğin iç kısmını atmayın; serviste kullanabilirsiniz.
- Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
- Sarımsak, köri tozu, kimyon, zerdeçal ve pul biberi ekleyerek kokular çıkana kadar birkaç dakika daha soteleyin.
- Doğranmış etleri (veya sebzeleri) ekleyin ve iyice karıştırarak kavurun.
- Rendelenmiş domatesleri ve tuzu ekleyerek birkaç dakika pişirin.
- Tavuk suyu veya sebze suyunu ekleyin ve etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Haşlanmış nohut eklemek isterseniz, pişmeye yakın ekleyerek birkaç dakika daha kaynamasını sağlayın.
- Hazırladığınız köri karışımını oyduğunuz ekmeğin içine doldurun.
- Üzerine kıyılmış taze kişniş veya maydanoz serpin ve ekmeğin içinden çıkan parçaları yanında servis edin.
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