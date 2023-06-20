Gurme haberler…

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:18

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:18

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BAYRAM İKRAMLARINIZ İÇİN ŞIK SUNUMLAR!

Bu bayram da sevdiklerinize en şık ikramları hazırlayabilir; farklı bayram ihtiyaçlarınızı da Paşabahçe Mağazaları’nda bulabilirsiniz. Mağazalar bayram ikramlıkları ve bayramda hazırlanacak şık sofralar için birçok seçenek sunuyor. Alacağınız şeker, camda çikolata, kolonya gibi ikramlıklar ve hediyelerle sevdiklerinizi mutlu ederek bayram heyecanını ve duygusunu paylaşabilirsiniz. Bi’şeker ve Bi’lokum çeşitlerini kendiniz için çantanızda rahatlıkla bulundurabileceğiniz gibi ikram veya hediye ederek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Farklı seçenekleriyle çay setleride bayram sofralarına şıklık katıyor.

EKMEKLER KURUMASIN VE BAYATLAMASIN!

Mutfakta pratik çözümler sunmaya devam eden Bambum, Lorenzo ekmek saklama kabı ile taze ekmeklerinizi daha uzun süre taze tutmanın yeni bir yolunu sunuyor. Ekmeklerin kurumasını ve bayatlamasını engellemenin en şık yöntemlerinden biri olan saklama kabı, geniş iç hacmi ile farklı boyutlardaki ekmekleri muhafaza ediyor. Doğal yapısı ve anti-bakteriyel özelliği ile yüzde 100 hijyen sağlayan Lorenzo ekmek saklama kabı, evlerde bayat ekmek sorununu ortadan kaldırıyor. Tamamen açılır olmasıyla kullanım kolaylığı sunuyor.

BAYRAMDA ÇİKOLATA İLE MUTLULUĞU PAYLAŞIN!

Kurban Bayramı’na çok az gün kaldı. Çikolatalarınızı henüz almadıysanız GODIVA’nın bayram koleksiyonlarına göz atabilirsiniz. Klasikten vazgeçemeyenler için geleneksel madlen çikolatala, seçkin tatlardan Trüf Koleksiyonu ve Belçika pralinlerinin bir arada bulunduğu ikonik Gold Koleksiyonu öne çıkıyor. Her zevke uygun zengin ürün, farklı hediye seçenekleri sunuyor. Ayrıca bayrama özel çikolata sepeti seçeneğiyle çikolata severlere favori lezzetini seçme imkan sağlanıyor.

EN TATLI BAYRAMLAR…

Gelenekselleşen reçetelere sadık kalınarak, maharetli ustalarının dokunuşlarıyla yapılan şerbetli tatlılar, bu bayram yine sofraları tatlandıracak. Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi Özsüt’ün el yapımı çikolataları ise ağızda dağılan yumuşacık tatları ile sohbetlere keyif katacak. Türk damak zevkine uygun reçetelerle hazırlanan tüm çikolataları, şık sunumları ve ağızda dağılan yumuşacık tatlarıyla hem ikramlık hem de hediyelik olarak tercih ediliyor. Special Koleksiyonu’nda bitterden karamele, meyveliden kuru yemişliye kadar 8 ayrı çeşidi bulunan Özsüt’ün ayrıca bitter ve sütlü madlen çeşitleri bulunuyor. Tüm ürünlerinde olduğu gibi çikolataları da hiçbir koruyucu katkı maddesi içermiyor.

ÇAY VE KAHVE KEYFİNDEN VAZGEÇEMEYENLER!

Arzum’un, inovasyon ve tasarımı bir araya getirdiği OKKA Minio Milko ve Deminde Çay Makinesi ile yaz sohbetlerinize eşlik edecek ikramlarınızı zahmetsizce hazırlayamazına yardımcı olacak. Sütlü veya klasik Türk kahveniz tam kıvamında pişerken, çayınız her an taze ve içime hazır olacak. Minio Milko; ağır ateşte, lezzetli ve tek seferde üç fincan sütlü ya da dört fincan klasik Türk kahvesi pişirebilir. Arzum Deminde Çay Makinesi ise; bir litrelik demliği ile tek seferde daha fazla çay demleme imkanı sunar.



