Hafif sağlıklı ve doyurucu: Zeytinyağlı enginar tarifi

Türk mutfağının en sağlıklı yemeklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet. Lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bu tarif, özellikle hafif beslenmek isteyenler için ideal. Soğuk servis edilen enginar, sofralara ferahlık katıyor.



ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

6 adet temizlenmiş enginar

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 su bardağı bezelye (haşlanmış)

1 adet kuru soğan (doğranmış)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Yapılışı