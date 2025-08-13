Hafif sağlıklı ve doyurucu: Zeytinyağlı enginar tarifi

Türk mutfağının en sağlıklı yemeklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet. Lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bu tarif, özellikle hafif beslenmek isteyenler için ideal. Soğuk servis edilen enginar, sofralara ferahlık katıyor.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet temizlenmiş enginar
- 1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 su bardağı bezelye (haşlanmış)
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Yapılışı
- Bir tencereye zeytinyağını alın ve doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Havuç ve patatesi ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin.
- Bezelyeleri ilave edip hafifçe karıştırın.
- Temizlenmiş enginarları tencereye yerleştirin, sebze karışımını üzerlerine paylaştırın.
- Limon suyunu, şekeri, tuzu ve üzerini örtecek kadar suyu ekleyin.
- Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
- Soğuması için bekletin, ardından üzerini dereotu ile süsleyerek servis edin.