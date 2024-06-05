Hafif ve lezzetli: Yaban mersinli kek tarifi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:50

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:50

Yaban mersinli kek, hafifliği ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Doğanın en güzel meyvelerinden biri olan yaban mersini, bu kekte tatlı bir sürpriz sunuyor. Klasik kek tariflerinden farklı olarak, yaban mersiniyle zenginleştirilmiş bu kek, her lokmada ferahlık ve lezzet sunuyor. İşte, Yaban mersinli kek tarifi...

YABAN MERSİNLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için;

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

250 gram yabanmersini

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım limonun suyu

3 su bardağı un

Yaban mersinleri dibe çökmesin diye bulamak için;

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

Üstteki kırıntı hamuru için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

5 yemek kaşığı un

Su bardağı ölçüsü 200 ml (klasik bardak)

Yapılış