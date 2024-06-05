Hafif ve lezzetli: Yaban mersinli kek tarifi

Doğanın enfes lezzeti yaban mersiniyle tatlandırılan hafif bir kek deneyimi! Bu tarif, tatlı krizleriniz için mükemmel bir çözüm sunuyor, hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık arayanları cezbediyor. İşte, Yaban mersinli kek tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:50
Hafif ve lezzetli: Yaban mersinli kek tarifi
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Yaban mersinli kek, hafifliği ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Doğanın en güzel meyvelerinden biri olan yaban mersini, bu kekte tatlı bir sürpriz sunuyor. Klasik kek tariflerinden farklı olarak, yaban mersiniyle zenginleştirilmiş bu kek, her lokmada ferahlık ve lezzet sunuyor. İşte, Yaban mersinli kek tarifi...

YABAN MERSİNLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için;

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 250 gram yabanmersini
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • Yarım limonun suyu
  • 3 su bardağı un

Yaban mersinleri dibe çökmesin diye bulamak için;

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı un

Üstteki kırıntı hamuru için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi
  • 5 yemek kaşığı un
  • Su bardağı ölçüsü 200 ml (klasik bardak)

Yapılış

  1. Önce kırıntı hamuru hazırlayın Tereyağı, un, Hindistan cevizi, pudra şekerini bir kapta parmak uçlarınızla birbirine yedire yedire ufalanmış hale getirin.
  2. Sonra kek için yumurta, şeker, vanilyayı çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ekleyip karıştırın.
  3. Un ve kabartma tozunu da ekleyin ve karıştırın.
  4. Kek harcına rendelenmiş limon kabuğu ve yarım limonun suyunu ekleyin. Yaban mersinlerini kek harcına eklemeden önce ilk olarak bir kaşık sıvı yağ ile karıştırın, sonra üzerine bir kaşık un ekleyip harmanlayın.
  5. Bulanmış yaban mersinlerini kek harcına en son ilave edin. Bu aşamada spatula ile ezmeden karıştırın.
  6. Kalıbınızda yağlı kağıt kullanmayacaksanız kalıbı önce yağlayın, sonra harcı dökün. Koyu bir kek harcıdır, sizi korkutmasın. Kek harcının en üzerine kırıntı hamurunu serpiştirin.
  7. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin. Ilınınca servis edin.

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