Hafiflik ve lezzetin enfes buluşması: Sebzeli mantar dolması tarifi

Mantarın doğal aroması, sebzelerin tazeliğiyle birleştiğinde ortaya hem hafif hem de oldukça lezzetli bir yemek çıkar. Sebzeli mantar dolması, özellikle et tüketmeyenler ve sağlıklı tarifler arayanlar için harika bir alternatiftir. Fırında pişirilmesi sayesinde yağ oranı düşük, besin değeri ise oldukça yüksektir. İşte enfes sebzeli mantar dolması tarifi..

SEBZELİ MANTAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Dolma için:

500 gram büyük boy kültür mantarı

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kekik

Yarım çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Servis için:

Maydanoz

SEBZELİ MANTAR DOLMASI YAPILIŞI

Mantarların saplarını çıkarın ve iç kısmını hafifçe oyun.

Soğan, kabak, havuç ve biberi küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Diğer sebzeleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın, ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı mantarların içine doldurun.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Peynirler kızardığında fırından çıkarın ve servis edin.

Afiyet olsun!