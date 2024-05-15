Orta Doğu'nun en sevilen mezesi: Mütebbel tarifi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:13

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:13

Mütebbel, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Patlıcanın yoğurt ve tahin ile birleştiği bu nefis mezeyi hazırlamak oldukça kolaydır ve herkesin damak zevkine hitap eder. İşte evde yapabileceğiniz lezzetli Mütebbel tarifi...

Malzemeler

2 adet orta boy patlıcan

2 diş sarımsak, ezilmiş

1/4 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Taze maydanoz (servis için)

Zeytinyağı (servis için)

Yapılışı

Patlıcanların üzerine birkaç yerinden çatalla delikler açın ve közlemek için ocakta veya mangalda közleyin. Kabukları siyahlaşıp yumuşayana kadar közleyin. Alternatif olarak fırında da közleyebilirsiniz.

Közlenen patlıcanları bir kaseye alın ve üzerini streç filmle kapatın. Patlıcanların buharı altında 10-15 dakika dinlendirin.

Dinlenen patlıcanların kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin. İyice ezildiğinden emin olmak için bir miktar daha karıştırın.

Ezilmiş patlıcanları bir kaseye alın. Üzerine süzme yoğurt, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kimyon, toz kırmızı biber ve tuz ekleyin. Tüm malzemeleri bir spatula veya kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Hazırladığınız Mütebbel'i servis tabağına alın. Üzerini zeytinyağı ile gezdirin ve taze maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

Dilimlenmiş pide veya lavaş ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz.

Notlar:

Mütebbel, servis yapmadan önce buzdolabında bir süre dinlendirilirse daha lezzetli olacaktır.

Tahin ve limon suyu miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla limon suyu ekleyerek veya tahin miktarını artırarak kendi tadınıza uygun hale getirebilirsiniz.