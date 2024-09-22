İngiliz mutfağının çok sevilen pratik lezzeti: Yorkshire pudding tarifi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 19:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 19:16

Yorkshire pudding, İngiliz mutfağının ikonik lezzetlerinden biridir. Genellikle et yemeklerinin yanında servis edilen bu nefis hamur işi, dışı çıtır, içi ise yumuşak bir dokuya sahiptir. Geleneksel olarak pazar öğle yemeklerinde, özellikle kızarmış etlerin yanında tüketilir. Yorkshire pudding, adını doğduğu yer olan Yorkshire bölgesinden almıştır ve özellikle sıcak soslarla birlikte servis edilmesiyle ünlüdür. Peki, İngiliz mutfağının çok sevilen bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Yorkshire pudding tarifi...

YORKSHIRE PUDDING TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

4 adet büyük boy yumurta

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ veya tereyağı (pudinglerin pişirileceği tepsiyi yağlamak için)

YORKSHIRE PUDDING YAPILIŞI

Öncelikle fırınınızı 220°C (428°F) sıcaklığa ısıtın.

Büyük bir karıştırma kabında, un ve tuzu bir araya getirin.

Ayrı bir kapta, yumurtaları çırpın ve ardından sütü ekleyerek iyice karıştırın.

Yumurtalı karışımı unun üzerine dökün ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın. Hamurun kıvamı akışkan olmalıdır. Hamuru hazırladıktan sonra, buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Derin bir fırın tepsisini (veya muffin tepsisi) alın ve içine birkaç yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı ekleyin.

Yağ, tepsinin tabanını kaplayacak şekilde dökme işlemi yapın.

Tepsiyi, yağın iyice kızması için önceden ısıtılmış fırına yerleştirin.

Yaklaşık 5 dakika kadar ısınmasını bekleyin.

Tepsiyi fırından çıkarın ve dinlenmiş hamuru sıcak yağın üzerine dökün.

Her bir bölmeye eşit miktarda hamur dökerek tepsiyi doldurun.

Tepsiyi dikkatlice fırına yerleştirin ve 20-25 dakika kadar pişirin.

Pudding’ler pişerken fırını açmamaya özen gösterin; aksi takdirde kabarmaları etkilenebilir.

Pudingler altın sarısı bir renk alıp kabardığında, fırından çıkarın.

Afiyet olsun!