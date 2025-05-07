Hem şerbetli hem hafif: Kıbrıs tatlısı tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:19

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:19

Ne baklava kadar ağır ne sütlaç kadar sade... Kıbrıs Tatlısı, şerbetli tatlılara modern bir yorum getiriyor. Orta katmanda bol hindistan cevizi ve cevizle zenginleştirilen irmikli kek, üzerine dökülen vanilyalı krema ile tatlıyı adeta pasta şıklığına taşıyor. Kıbrıs mutfağıyla doğrudan bağlantısı olmasa da adını hafifliği ve Akdeniz esintisinden almış gibi görünen bu tatlı, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. İşte detaylı tarif…

KIBRIS TATLISI TARİFİ

MALZELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Şerbet için:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Krema için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti

Yapılışı