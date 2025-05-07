Hem şerbetli hem hafif: Kıbrıs tatlısı tarifi
İrmikli keki, kreması ve şerbetiyle üç kat mutluluk sunan Kıbrıs Tatlısı, son yıllarda sofraların yıldızı haline geldi. Pratik yapımı ve hafif tadıyla misafirlerin gözdesi.
Ne baklava kadar ağır ne sütlaç kadar sade... Kıbrıs Tatlısı, şerbetli tatlılara modern bir yorum getiriyor. Orta katmanda bol hindistan cevizi ve cevizle zenginleştirilen irmikli kek, üzerine dökülen vanilyalı krema ile tatlıyı adeta pasta şıklığına taşıyor. Kıbrıs mutfağıyla doğrudan bağlantısı olmasa da adını hafifliği ve Akdeniz esintisinden almış gibi görünen bu tatlı, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. İşte detaylı tarif…
KIBRIS TATLISI TARİFİ
MALZELER
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 çay bardağı irmik
- 1 su bardağı hindistan cevizi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Şerbet için:
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
Krema için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket toz krem şanti
Yapılışı
- Şerbeti Hazırlayın: Su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirin. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Keki Yapın: Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından sıvı yağı, irmik, hindistan cevizi, galeta unu, kabartma tozu ve ceviz içini ekleyin. Spatulayla karıştırarak yağlanmış borcama dökün. 170°C’de önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.
- Keki Şerbetleyin: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kekin şerbeti tamamen çekmesi için bir kenarda bekletin.
- Kremayı Hazırlayın: Süt, un ve şekeri sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olmaya başlayınca vanilini ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra toz krem şantiyi ekleyin ve mikserle 2-3 dakika çırpın.
- Tatlıyı Kat Kat Hazırlayın: Şerbeti tamamen çeken kekin üzerine kremayı dökün ve düzgünce yayın. Buzdolabında en az 2-3 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.
- Süsleyerek Servis Edin: Üzerine bol hindistan cevizi serpebilir, dilerseniz ceviz veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.
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