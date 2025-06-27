Hem hafif hem lezzeti: Nohutlu kinoa salatası tarifi

Gün içinde enerji düşüklüğü yaşıyorsanız ama ağır yemeklerden kaçınmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Nohutlu kinoa salatası, hem protein hem de lif açısından zengin içeriğiyle uzun süre tok kalmanızı sağlarken; renkli sebzelerle sunumu da iştah kabartıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, formunu korumak isteyenlerin ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin vazgeçilmezi olabilir.

NOHUTLU KİNOA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet salatalık (küçük doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

10-12 dal maydanoz (ince kıyılmış)

6-7 yaprak taze nane (isteğe bağlı)

1/2 limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı: