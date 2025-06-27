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Hem hafif hem lezzeti: Nohutlu kinoa salatası tarifi

Hem hafif hem lezzeti: Nohutlu kinoa salatası tarifi

27.06.2025 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hem hafif hem lezzeti: Nohutlu kinoa salatası tarifi

Kinoa, nohut ve taze sebzelerle hazırlanan bu nefis salata, sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir öğle yemeği alternatifi sunuyor. Özellikle ofiste ya da evde hafif ama doyurucu bir tabak arayanlara hem pratik hem besleyici bir çözüm. Ayrıca veganlar için de harika bir seçenek!

Gün içinde enerji düşüklüğü yaşıyorsanız ama ağır yemeklerden kaçınmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Nohutlu kinoa salatası, hem protein hem de lif açısından zengin içeriğiyle uzun süre tok kalmanızı sağlarken; renkli sebzelerle sunumu da iştah kabartıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, formunu korumak isteyenlerin ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin vazgeçilmezi olabilir.

NOHUTLU KİNOA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa
  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet salatalık (küçük doğranmış)
  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
  • 10-12 dal maydanoz (ince kıyılmış)
  • 6-7 yaprak taze nane (isteğe bağlı)
  • 1/2 limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  1. Kinoayı iyice yıkayıp 2 su bardağı suda haşlayın. Suyunu çektiğinde ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  2. Tüm sebzeleri doğrayın ve haşlanmış nohutla birlikte büyük bir kaba alın.
  3. Soğuyan kinoayı da sebzelerin üzerine ekleyin.
  4. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.
  5. Üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
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