Hem pratik hem gösterişli lezzet: Fırında kremalı tavuk tarifi

Fırında kremalı tavuk, hem pratik hazırlanışı hem de şık sunumuyla sofralara ayrı bir lezzet katıyor. Özel bir akşam yemeği hazırlamak isteyenlerin de, günlük menüsüne farklılık eklemek isteyenlerin de favorisi olmaya aday bu tarif; kremanın zengin aromasıyla tavuğun uyumunu en lezzetli haliyle sunuyor. İşte nefis fırında kremalı tavuk tarifi...

FIRINDA KREMALI TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

700 gram tavuk göğsü veya tavuk but kuşbaşı

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

FIRINDA KREMALI TAVUK YAPILIŞI

Tavukları kuşbaşı doğrayın.

Tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp ince doğranmış soğanları kavurun.

Sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Tavukları ilave ederek renk alana kadar kavurun.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Karışımı fırın kabına alın ve üzerine kremayı dökün.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarıp sıcak servis edin.

Afiyet olsun!