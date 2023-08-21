‘Her dem toprak için projesi' ile sağlıklı topraklar!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:05

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:07

Doğuş Çay’ın TEMA Vakfı ile birlikte 2016 yılında başlattığı “Her Dem Toprak İçin Projesi” farkındalık ve yaygınlaştırma uygulamaları ile tarımsal bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Doğuş Çay; toprak sağlığının korunması amacıyla TEMA Vakfı iş birliğiyle 2016’da Rize’de başlattığı ‘Her Dem Toprak İçin Projesi’ne devam ediyor. Çeşitli sürdürülebilir tarım uygulamaları ile çayın geleceğe ulaşması için çalışmalarını sürdüren şirket, üretici ve tüketicilere yönelik farkındalık amacı kapsamında paket üzerinde yer alan iş birliği ile destek çalışmalarını yürütüyor.

TOPLAM 9 ÇAY BAHÇESİNDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR!

Doğuş Çay ve TEMA Vakfı’nın 2016 yılında başlattıkları ‘Her Dem Toprak İçin’ projesi ile üreticilerin ve üreticiyi etkileyen tüm kesimlerin toprakla ilgili farkındalığını artırma çalışmalarıyla bugüne kadar 12 binin üzerinde kişiye ulaşıldı. Rize, Trabzon ve Artvin’de toplam 9 çay bahçesinde örnek uygulama çalışmaları ve eğitimler devam ediyor. Çay topraklarındaki asitleşme sorunu hakkında sosyal paydaşlara yönelik farkındalık çalışmaları ile başlayan ve başarılı olarak ilerleyen proje sayesinde uzun yıllardır uygulama yapılan bahçelerde toprak asitliği çay tarımı için ideal olan seviyelere geldi. Toprakların sağlığına kavuşması ile birlikte 2022 yılında ortalama verim artışı yüzde 56’lara ulaştı.

“ALDIĞINIZ HER ÇAY, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAY TARIMINA DESTEK”

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı; iş birliğini “Doğal varlıkların korunması amacı ile faaliyet gösteren TEMA Vakfı’nın çalışma alanlarının en başında şüphesiz ki toprak geliyor. Ortaklaşa başlattığımız proje ile üreticilerin asitlik yaratan kimyasal gübre kullanımını azaltmayı hedefledik. Bölgedeki kamu kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte bilgilendirme çalışmaları yürüttük. Buradaki kritik nokta; çay üretiminde toprağın sürdürülebilir yönetimi. Yüzde yüz sürdürülebilir çay tarımı anlayışı ile çıktığımız bu yolda aldığınız her Doğuş Çay paketi aynı zamanda çay topraklarının iyileştirilmesine ve çay yapraklarının verimine büyük bir destek sağlıyor” sözleri ile değerlendirdi.