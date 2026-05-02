Doğanın en taze hali sofranızda: Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi

Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmektir. Baharın son ayı olan Mayıs, hem çeşitlilik hem de tazelik açısından oldukça zengin bir dönem sunar. Bu dönemde yetişen sebze ve meyveler, yüksek vitamin ve mineral içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken aynı zamanda enerji seviyesini artırır. Mevsimine uygun besinler tercih edildiğinde hem daha doğal hem de daha ekonomik bir beslenme düzeni oluşturmak mümkündür. İşte Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi...
MAYIS AYI SEBZELERİ
1. Enginar
Mayıs ayının en popüler sebzelerinden biri olan enginar, karaciğer dostu özellikleriyle bilinir. Lif açısından zengin olan bu sebze, sindirimi destekler ve detoks etkisi yaratabilir.
2. Taze fasulye
Hafif ve besleyici yapısıyla öne çıkan taze fasulye, Mayıs ayında en lezzetli halini alır. Düşük kalorili olmasıyla diyet listelerinde de sıkça yer alır.
3. Kabak
Kabak, kolay sindirilen ve su oranı yüksek bir sebzedir. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken hafif yemekler için ideal bir tercihtir.
4. Bezelye
Taze bezelye, protein ve lif açısından zengin bir sebzedir. Hem ana yemeklerde hem de garnitür olarak kullanılabilir.
5. Marul ve yeşillikler
Marul, roka, tere ve maydanoz gibi yeşillikler bu dönemde bolca bulunur. Salataların vazgeçilmezidir ve bağışıklığı destekler.
6. Kuşkonmaz
Son yıllarda popülerliği artan kuşkonmaz, antioksidan açısından zengindir. Hafif ve sağlıklı tarifler için ideal bir sebzedir.
MAYIS AYI MEYVELERİ
1. Çilek
Mayıs ayının en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, C vitamini açısından oldukça zengindir. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıkça tercih edilir.
2. Yenidünya (Malta eriği)
Yenidünya, lifli yapısı sayesinde sindirimi destekler. Hafif ekşi-tatlı aromasıyla dikkat çeker.
3. Çağla
Baharın simgelerinden biri olan çağla, taze ve ferahlatıcı bir lezzet sunar. Tuzla tüketildiğinde oldukça keyiflidir.
4. Muz
Her mevsim bulunabilse de muz, enerji verici özelliğiyle bu dönemde de sıkça tüketilir. Potasyum açısından zengindir.
5. Elma
Depolama sayesinde yıl boyunca tüketilebilen elma, lif açısından zengin olup sindirim sistemine destek olur.
MEVSİMİNDE BESLENMENİN AVANTAJLARI
- Daha yüksek besin değeri
- Daha yoğun aroma ve lezzet
- Daha ekonomik alışveriş
- Daha az katkı maddesi ve işlem görmüş ürün