Doğanın en taze hali sofranızda: Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi

2.05.2026 17:45:00
Haber Merkezi
Mayıs ayı, doğanın en renkli ve besleyici dönemlerinden biridir. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır. İşte Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi...

Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmektir. Baharın son ayı olan Mayıs, hem çeşitlilik hem de tazelik açısından oldukça zengin bir dönem sunar. Bu dönemde yetişen sebze ve meyveler, yüksek vitamin ve mineral içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken aynı zamanda enerji seviyesini artırır. Mevsimine uygun besinler tercih edildiğinde hem daha doğal hem de daha ekonomik bir beslenme düzeni oluşturmak mümkündür. İşte Mayıs ayı sebze ve meyve rehberi...

MAYIS AYI SEBZELERİ

1. Enginar

Mayıs ayının en popüler sebzelerinden biri olan enginar, karaciğer dostu özellikleriyle bilinir. Lif açısından zengin olan bu sebze, sindirimi destekler ve detoks etkisi yaratabilir.

2. Taze fasulye

Hafif ve besleyici yapısıyla öne çıkan taze fasulye, Mayıs ayında en lezzetli halini alır. Düşük kalorili olmasıyla diyet listelerinde de sıkça yer alır.

3. Kabak

Kabak, kolay sindirilen ve su oranı yüksek bir sebzedir. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken hafif yemekler için ideal bir tercihtir.

4. Bezelye

Taze bezelye, protein ve lif açısından zengin bir sebzedir. Hem ana yemeklerde hem de garnitür olarak kullanılabilir.

5. Marul ve yeşillikler

Marul, roka, tere ve maydanoz gibi yeşillikler bu dönemde bolca bulunur. Salataların vazgeçilmezidir ve bağışıklığı destekler.

6. Kuşkonmaz

Son yıllarda popülerliği artan kuşkonmaz, antioksidan açısından zengindir. Hafif ve sağlıklı tarifler için ideal bir sebzedir.

MAYIS AYI MEYVELERİ

1. Çilek

Mayıs ayının en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, C vitamini açısından oldukça zengindir. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıkça tercih edilir.

2. Yenidünya (Malta eriği)

Yenidünya, lifli yapısı sayesinde sindirimi destekler. Hafif ekşi-tatlı aromasıyla dikkat çeker.

3. Çağla

Baharın simgelerinden biri olan çağla, taze ve ferahlatıcı bir lezzet sunar. Tuzla tüketildiğinde oldukça keyiflidir.

4. Muz

Her mevsim bulunabilse de muz, enerji verici özelliğiyle bu dönemde de sıkça tüketilir. Potasyum açısından zengindir.

5. Elma

Depolama sayesinde yıl boyunca tüketilebilen elma, lif açısından zengin olup sindirim sistemine destek olur.

MEVSİMİNDE BESLENMENİN AVANTAJLARI

  • Daha yüksek besin değeri
  • Daha yoğun aroma ve lezzet
  • Daha ekonomik alışveriş
  • Daha az katkı maddesi ve işlem görmüş ürün
Modern gastronominin efsanesi: California Roll
Modern gastronominin efsanesi: California Roll Pirincin dışarıda, deniz yosununun (nori) içeride kaldığı "ters sarım" (uramaki) tekniğinin dünyadaki en popüler temsilcisi... California Roll, suşi kültürünün geleneksel sınırlarını aşarak evrensel bir gastronomi fenomenine dönüşmüştür.
Belçika'nın tatlı mirası: Waffle
Belçika'nın tatlı mirası: Waffle Yumurta aklarının kar beyazı bir buluta dönüştürülüp hamura yedirildiği, dışı cam gibi çıtır, içi ise pamuksu bir yumuşaklığa sahip olan Brüksel waffle’ı; pastacılık disiplininin en zarif doku oyunlarından biridir.
Denizden sofraya en taze seçimler: Mayıs ayında hangi balıklar yenir?
Denizden sofraya en taze seçimler: Mayıs ayında hangi balıklar yenir? Balık tüketiminde mevsim faktörü oldukça önemlidir. Mayıs ayında doğru balıkları tercih etmek hem lezzet hem de sağlık açısından büyük fark yaratır. İşte, Mayıs ayında tüketilebilecek en uygun balıklar...