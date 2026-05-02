Denizden sofraya en taze seçimler: Mayıs ayında hangi balıklar yenir?

Deniz ürünleri, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Ancak balığın hem lezzetli hem de besin değerleri açısından en zengin olduğu dönemler mevsimlere göre değişiklik gösterir. Özellikle ilkbahar aylarında bazı balık türleri daha yağsız olurken, bazıları ise tam kıvamında tüketilebilir. Mayıs ayı, balık çeşitliliği açısından geçiş dönemlerinden biridir. Bu nedenle doğru balık seçimi yapmak, sofranızdaki lezzeti doğrudan etkiler. İşte Mayıs ayında tüketilebilecek en uygun balıklar...

MAYIS AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. İstavrit

Mayıs ayında en çok tercih edilen balıklardan biri istavrittir. Bu dönemde bol bulunur ve taze tüketildiğinde oldukça lezzetlidir. Izgara ya da tava olarak hazırlanabilir ve hafif yapısıyla sindirimi kolaydır.

2. Mezgit

Mezgit, özellikle ilkbahar aylarında tüketimi önerilen balıklar arasında yer alır. Beyaz eti ve yumuşak dokusuyla oldukça hafif bir seçenektir. Fırında ya da buğulama şeklinde hazırlanarak sağlıklı bir öğün oluşturulabilir.

3. Tekir

Tekir balığı, Mayıs ayında lezzetini koruyan türlerden biridir. Kızartma olarak sık tercih edilse de ızgara veya fırında da pişirilebilir. İnce yapısı sayesinde kısa sürede hazırlanır.

4. Barbun

Barbun, özellikle lezzetiyle öne çıkan balık türlerinden biridir. Mayıs ayında tüketilebilir durumda olan barbun, genellikle tava olarak tercih edilir. Doğru pişirildiğinde oldukça aromatik bir tat sunar.

5. Kefal

Kefal, Mayıs ayında bulunabilen ve uygun fiyatlı balık seçeneklerinden biridir. Izgara veya fırında pişirilerek sağlıklı bir alternatif oluşturur. Protein açısından zengin bir balıktır.

6. Mercan

Mercan balığı, bu dönemde tüketilebilecek kaliteli balıklar arasında yer alır. Özellikle fırında veya ızgarada pişirildiğinde lezzeti ön plana çıkar. Hafif ve besleyici bir seçenektir.

7. Dil balığı

Dil balığı, narin ve lezzetli yapısıyla dikkat çeker. Mayıs ayında tüketilebilen bu balık, özellikle fırında veya tereyağlı tavada hazırlanabilir. Şık sofralar için ideal bir tercihtir.

8. Levrek (Çiftlik)

Deniz levreği bu dönemde azalsa da çiftlik levreği yıl boyunca tüketilebilir. Izgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleriyle sağlıklı bir şekilde hazırlanabilir.

MAYIS AYINDA TÜKETİLMEMESİ ÖNERİLEN BALIKLAR

Hamsi

Palamut

Lüfer

Bu balıklar genellikle kış aylarında daha lezzetli ve yağlı olur. Mayıs ayında tercih edilmemesi önerilir.

BALIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?