Her lokması lezzet dolu: Yumuşacık mini pankek tarifi

Klasik pankekin minik ve sevimli hali olan mini pankek, özellikle çocukların ve tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor. Meyve, bal, reçel, çikolata veya akçaağaç şurubuyla servis edilebilen mini pankekler, kahvaltının yanı sıra çay saatlerinde de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte tam kıvamında mini pankek tarifi…

MİNİ PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

MİNİ PANKEK NASIL YAPILIR?

Yumurtayı ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ilave edin.

Pürüzsüz ve akışkan kıvamlı bir hamur elde edene kadar çırpın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp orta-kısık ateşte ısıtın.

Hamuru sıkma şişesi, sos şişesi ya da bir çay kaşığı yardımıyla tavaya küçük yuvarlaklar halinde dökün.

Üzerlerinde küçük kabarcıklar oluşunca spatula yardımıyla çevirin.

Diğer yüzünü de yaklaşık 1 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alın.