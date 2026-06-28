Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her lokması lezzet dolu: Yumuşacık mini pankek tarifi

Her lokması lezzet dolu: Yumuşacık mini pankek tarifi

28.06.2026 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Her lokması lezzet dolu: Yumuşacık mini pankek tarifi

Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalık saatlerinin gözdesi mini pankekler, yumuşacık dokusu ve pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifle, altın renginde ve kabarık mini pankekler yapabilirsiniz.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Klasik pankekin minik ve sevimli hali olan mini pankek, özellikle çocukların ve tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor. Meyve, bal, reçel, çikolata veya akçaağaç şurubuyla servis edilebilen mini pankekler, kahvaltının yanı sıra çay saatlerinde de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte tam kıvamında mini pankek tarifi…

MİNİ PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Bir tutam tuz

MİNİ PANKEK NASIL YAPILIR?

Yumurtayı ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ilave edin.

Pürüzsüz ve akışkan kıvamlı bir hamur elde edene kadar çırpın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp orta-kısık ateşte ısıtın.

Hamuru sıkma şişesi, sos şişesi ya da bir çay kaşığı yardımıyla tavaya küçük yuvarlaklar halinde dökün.

Üzerlerinde küçük kabarcıklar oluşunca spatula yardımıyla çevirin.

Diğer yüzünü de yaklaşık 1 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alın.

İlgili Konular: #pankek #kahvaltılık tarifler

İlgili Haberler

Yazın en zarif tatlısı: Şeftalili galette tarifi
Yazın en zarif tatlısı: Şeftalili galette tarifi Yumuşacık şeftalilerin kıtır hamurla buluştuğu şeftalili galette, hem görünümü hem de lezzetiyle yaz sofralarının en sevilen tatlılarından biri oluyor. İşte enfes tadıyla şeftalili galette tarifi...
Saray mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: Çeşmi Nigar çorbası tarifi
Saray mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: Çeşmi Nigar çorbası tarifi Yoğurtlu terbiyesi, ipeksi kıvamı ve üzerine gezdirilen aromalı tereyağıyla fark yaratan Çeşmi Nigar çorbası, klasik mercimek çorbasına bambaşka bir yorum katıyor. İşte enfes tadıyla Çeşmi Nigar çorbası tarifi...
Klasik lezzetten çok daha fazlası: İncirli muhallebi tarifi
Klasik lezzetten çok daha fazlası: İncirli muhallebi tarifi Kuru incirin yoğun aromasıyla sütlü muhallebinin ipeksi kıvamını buluşturan incirli muhallebi, hafif ve şık sunumuyla tatlı sofralarının favorisi olmaya aday. Pratik hazırlanışıyla hem günlük tatlı ihtiyacına hem de özel davetlere lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte enfes incirli muhallebi tarifi..