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Yazın en zarif tatlısı: Şeftalili galette tarifi

Yazın en zarif tatlısı: Şeftalili galette tarifi

27.06.2026 17:15:00
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Haber Merkezi
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Yazın en zarif tatlısı: Şeftalili galette tarifi

Yumuşacık şeftalilerin kıtır hamurla buluştuğu şeftalili galette, hem görünümü hem de lezzetiyle yaz sofralarının en sevilen tatlılarından biri oluyor. İşte enfes tadıyla şeftalili galette tarifi...
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Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan galette, kusursuz görünmek zorunda olmayan rustik yapısıyla hem pratik hem de oldukça şık bir tatlıdır. Yaz mevsiminin mis kokulu şeftalileriyle hazırlanan şeftalili galette, dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık meyve dolgusu sayesinde her lokmada dengeli bir lezzet sunar. İşte enfes tadıyla şeftalili galette tarifi...

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ŞEFTALİLİ GALETTE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 gram soğuk tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

4-5 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için:

3 adet olgun şeftali

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı esmer şeker

ŞEFTALİLİ GALETTE YAPILIŞI

Un, şeker ve tuzu geniş bir kaba alın.

Küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyerek parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Soğuk suyu azar azar ilave edip hamuru toparlayın. 

Streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Şeftalileri ince dilimleyin. 

Şeker, nişasta, vanilya ve tarçınla karıştırın.

Dinlenen hamuru yağlı kağıt üzerinde yuvarlak şekilde açın.

Hazırladığınız şeftalili harcı hamurun ortasına yerleştirin. 

Kenarlarda yaklaşık 4-5 santimetre boşluk bırakın.

Hamurun kenarlarını meyvelerin üzerine doğru rustik şekilde katlayın.

Kenarlara yumurta sarısı sürüp esmer şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

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