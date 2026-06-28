Klasik lezzetten çok daha fazlası: İncirli muhallebi tarifi

Sütlü tatlıların vazgeçilmez yumuşak dokusu, kuru incirin doğal tatlılığıyla birleştiğinde ortaya bambaşka bir lezzet çıkıyor. Geleneksel muhallebi tarifine farklı bir yorum kazandıran incirli muhallebi, her kaşıkta hissedilen meyvemsi aroması ve kıvamıyla tatlı sevenlerden tam not alıyor. İşte enfes incirli muhallebi tarifi...