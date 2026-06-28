Klasik lezzetten çok daha fazlası: İncirli muhallebi tarifi

Sütlü tatlıların vazgeçilmez yumuşak dokusu, kuru incirin doğal tatlılığıyla birleştiğinde ortaya bambaşka bir lezzet çıkıyor. Geleneksel muhallebi tarifine farklı bir yorum kazandıran incirli muhallebi, her kaşıkta hissedilen meyvemsi aroması ve kıvamıyla tatlı sevenlerden tam not alıyor. İşte enfes incirli muhallebi tarifi...
İNCİRLİ MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler
Muhallebisi için:
- 5 su bardağı süt (1 litre)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 su bardağı nişasta
- 1 dolu yemek kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 7-8 adet kuru incir
Üzeri için:
- Nar taneleri
- Toz Antep fıstığı
İNCİRLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI
- Öncelikle kuru incirleri küçük küpler halinde doğrayın.
- Doğradığınız incirleri bir kaseye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar yumuşamaya bırakın.
- Muhallebi için sütü geniş bir tencereye alın.
- Üzerine toz şeker, un ve nişastayı ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.
- Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Muhallebi kıvam aldığında yumuşayan incirleri süzüp tencereye ilave edin.
- İncirlerle birlikte birkaç dakika daha pişirerek aromaların birbirine geçmesini sağlayın.
- Son olarak vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
- Hazırladığınız incirli muhallebiyi kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini nar taneleri, Antep fıstığı ve ince incir dilimleriyle süsleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!