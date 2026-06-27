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Saray mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: Çeşmi Nigar çorbası tarifi

Saray mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: Çeşmi Nigar çorbası tarifi

27.06.2026 20:11:00
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Haber Merkezi
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Saray mutfağından sofralarınıza gelen nefis lezzet: Çeşmi Nigar çorbası tarifi

Yoğurtlu terbiyesi, ipeksi kıvamı ve üzerine gezdirilen aromalı tereyağıyla fark yaratan Çeşmi Nigar çorbası, klasik mercimek çorbasına bambaşka bir yorum katıyor. İşte enfes tadıyla Çeşmi Nigar çorbası tarifi...
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Çorba tarifleri arasında farklı ve özel bir yere sahip olan Çeşmi Nigar çorbası, Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan nefis bir lezzet. Terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen bu tarif; kolay hazırlanışı, yoğun aroması ve yumuşacık kıvamıyla hem günlük sofralara hem de özel davetlere çok yakışıyor. İşte enfes tadıyla Çeşmi Nigar çorbası tarifi...

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ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Çorbası için:

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı su

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

2 çay bardağı süt

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı salça

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve üzerine ince doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar yumuşadıktan sonra unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Yıkanmış kırmızı mercimekleri tencereye ekleyin ve kısa süre birlikte kavurun.

Üzerine suyu, tuzu ve karabiberi ekleyerek mercimekler tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Mercimekler piştikten sonra çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Ayrı bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu güzelce çırparak terbiyeyi hazırlayın.

Çorbanın sıcak suyundan birkaç kaşık alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın. Daha sonra terbiyeyi yavaşça çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın.

Çorbayı birkaç dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavada ısıtın. Salça, pul biber ve naneyi ekleyerek aromalı sos hazırlayın.

Hazırladığınız tereyağlı sosu çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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