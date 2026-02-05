Her öğüne yakışan enfes lezzet: Simit pide tarifi

Simit pide, klasik simit lezzetini pide formunda sunan, hem göze hem damağa hitap eden özel bir hamur işidir. Pekmezli-susamlı dış kaplamasıyla simidi anımsatırken, iç kısmındaki kaşar peyniri ve üzerine eklenen yumurta, sebze gibi malzemelerle oldukça doyurucu bir alternatif sunar. Kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ya da akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edilebilen bu tarif, evde fırın lezzeti arayanlar için birebirdir. İşte, nefis ev yapımı simit pide tarifi...

Simit pide tarifi

Malzemeler

Simit pide hamuru için:

5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Simit pidenin kaplaması için:

1/2 su bardağı kavrulmuş susam

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 çay bardağı su

Simit pidenin üzeri için:

4 adet yumurta

6–8 adet çeri domates

2–3 adet yeşil biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

SİMİT PİDE YAPILIŞI

Ilık suyu derin bir kaba alın, kuru maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Maya aktive olması için 5 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Unu tezgaha alın, ortasını havuz gibi açın.

Mayalı karışımı ortaya dökün. Tuzu kenarlardan ekleyin.

Çatal yardımıyla unu ortaya doğru alarak karıştırın.

Ardından elinizle toparlayarak yuvarlak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini streçleyip 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırın, üzerini kapatıp 5 dakika daha bekletin.

Bezeleri merdane yardımıyla uzunlamasına pide şeklinde açın.

Ortasına kaşar peynirini yerleştirip kenarlarını birleştirerek sıkıca kapatın.

Pekmez ve suyu derin bir kapta karıştırın.

Hazırlanan pideleri önce pekmezli karışıma, ardından kavrulmuş susama bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve bıçakla üzerlerine çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı fırında 10 dakika hafif renk alana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerine yumurta, domates ve biber ekleyin.

Tekrar fırına verip 10 dakika daha pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!