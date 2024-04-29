Her öğüne yakışır bir lezzet: Peynirli tepsi çöreği tarifi...
Peynirli tepsi çöreği, pratik yapımı ve muhteşem lezzetiyle sofralarınıza neşe katacak bir tariftir. Yumuşacık hamurun içindeki nefis peynir dolgusuyla damağınızı şenlendirecek bu tarif, evde yapılan lezzetin en güzel örneklerinden biri olmaya aday...
Eğer sofralarınıza farklı bir lezzet katmak istiyorsanız, bu tarif tam da aradığınız tarzda olabilir. Üzeri bolca kaşar peyniri ile kaplanmış olan bu hamur işi, içerisinde domates, biber, patates, maydanoz ve lor peyniri barındırarak harika bir tat ve dokuya sahip oluyor. Fırında pişirilince ortaya muhteşem bir lezzet ve koku çıkıyor. Hem az malzemeli, hem de harika bir lezzete sahip olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Peki, her öğüne yakışır bu lezzet nasıl yapılır? İşte sizin için adım adım peynirli tepsi çöreği tarifi...
PEYNİRLİ TEPSİ ÇÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
Tepsi çöreği tarifi için:
2 adet yumurta
1 çimdik tuz
1 adet yeşil biber
2 adet domates
2 adet küçük boy patates
1/4 demet taze soğan
1/4 demet maydanoz
1 su bardağı lor peyniri
1,5 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı tane çekilmiş karabiber
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Tepsi çöreği üzeri için:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
PEYNİRLİ TEPSİ ÇÖREĞİ YAPILIŞI
Derin bir kase içerisine yumurta ve tuzu ekleyin, çırpın.
Yeşil biber, domates, patates, taze soğan ve maydanozu küçük küçük doğrayın.
Kasenin içine alın, üzerine lor peynirini de ekleyip karıştırın.
Süt ve sıvı yağı da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Bu aşamada dilediğiniz baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz.
Un ve kabartma tozunu ekleyin.
Hiç topak kalmayıncaya kadar karıştırın.
Harcı önceden yağladığınız borcamın içine alın.
Üzerini düzleyip, rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırının fanlı ayarında üzeri kızarana kadar pişirin.
Oda sıcaklığında dinlendirip, servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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