Altın süt (golden milk) nedir? Nasıl yapılır?
Altın süt (golden milk) hem rengi hem içeriğiyle altın değerinde bir içecek. Ana vatanı Hindistan. Öksürüğü ve soğuk algınlığını gidermesiyle biliniyor? Üstelik kolay hazırlanan ve uyumlu lezzet bileşenlerine sahip. Peki; altın süt nasıl yapılır? İşte, ev yapımı mucizevi altın süt tarifi..
Zerdeçallı süt olarak bilinen altın süt (golden milk) Hindistan’da tüketilen geleneksel bir içecektir. Altın süt, ana maddesi zerdeçal olan ve ismini zerdeçalın sarı renginden alan sıcak bir içecek. Yapımında toz zerdeçalın yanı sıra süt, toz tarçın, karabiber ve bal kullanılan bu içecek, dünyada “golden milk” adıyla anılıyor. İşte tarifi…
ALTIN SÜT (GOLDEN MİLK) TARİFİ
Malzemeler
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
1 adet karanfil
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı kakule (öğütülmüş)
1 tatlı kaşığı gerçek bal
Yapılışı
Öncelikle sütü tencereye alıp ve içerisine toz baharatları ekleyip karıştırın. Ocağın altı açın sütü buharlaşana kadar pişirin. Kaynamasına gerek yok. Karışımdan buhar yükselmeye başladığında ocağın altı kapatın. Hindistan cevizi yağını ekleyip, karıştırın. Karışının ılınmasın bekleyin. En son balı ekleyip afiyetle için…
PÜF NOKTASI: Altın sütü inek sütü yerine keçi sütü, badem sütü veya hindistan cevizi sütüylede yapabilirsiniz. Karanfil ve kakule kullanmadan da altın sütü hazırlayabilirsiniz.
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