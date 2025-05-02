Kafkasların lezzet bombası: Haçapuri tarifi

Gürcü mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri olan Haçapuri, eriyen peyniri, tereyağı ve yumurtasıyla iştah kabartan bir fırın lezzeti. Hem kahvaltı sofralarında hem de akşam yemeklerinde başrolde.

Kafkasların lezzet bombası: Haçapuri tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:50

Un, peynir ve yumurta üçlüsünün bu kadar zarif bir uyum yakalayabileceğini düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak Gürcistan’ın geleneksel yemeklerinden biri olan Haçapuri, fırından çıkar çıkmaz yayılan kokusuyla bu fikrinizi değiştirmeye aday. Özellikle Adjaruli Haçapuri adı verilen versiyonu, kayık şeklindeki hamurun ortasına kırılan yumurta ve üzerine eklenen tereyağıyla göz dolduruyor. Hem pratik hem de gösterişli olan bu yemek, sofranıza yeni bir kültür ve tat kazandırmak isteyenler için birebir.

HAÇAPURİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 3/4 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için:

  • 1,5 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (veya lor ve kaşar karışımı)
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş mozarella
  • 1 adet yumurta (her haçapuri için 1 tane)
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (her haçapuri için 1 parça)

Yapılışı:

  1. Hamurun hazırlanışı: Kuru maya, şeker ve ılık suyu bir kapta karıştırın, 10 dakika mayalanmaya bırakın. Un ve tuzu karıştırıp mayalı suyu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat kadar dinlendirin.
  2. Hamurun şekillendirilmesi: Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her birini oval-kayık şeklinde açın. Kenarlarını hafif içe kıvırarak kıyı gibi yükseltin.
  3. İç harcın hazırlanışı: Peynirleri karıştırıp hamurun ortasına yayın. Önceden ısıtılmış 220°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
  4. Son dokunuş: Fırından çıkar çıkmaz ortasına bir adet çiğ yumurta kırın, bir parça tereyağı ekleyin ve 2-3 dakika daha fırınlayın. Yumurtanın beyazı hafif pişip sarısı akışkan kalmalı.
  5. Servis: Sıcakken servis edilir. Ortadaki yumurta ve tereyağı, çatalla peynirle karıştırılarak hamura banılarak yenir.

Etiketler: #tarif #Haçapuri #yemek

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