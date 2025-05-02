Kafkasların lezzet bombası: Haçapuri tarifi

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:50

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:50

Un, peynir ve yumurta üçlüsünün bu kadar zarif bir uyum yakalayabileceğini düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak Gürcistan’ın geleneksel yemeklerinden biri olan Haçapuri, fırından çıkar çıkmaz yayılan kokusuyla bu fikrinizi değiştirmeye aday. Özellikle Adjaruli Haçapuri adı verilen versiyonu, kayık şeklindeki hamurun ortasına kırılan yumurta ve üzerine eklenen tereyağıyla göz dolduruyor. Hem pratik hem de gösterişli olan bu yemek, sofranıza yeni bir kültür ve tat kazandırmak isteyenler için birebir.

HAÇAPURİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için:

1,5 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (veya lor ve kaşar karışımı)

1/2 su bardağı rendelenmiş mozarella

1 adet yumurta (her haçapuri için 1 tane)

1 tatlı kaşığı tereyağı (her haçapuri için 1 parça)

Yapılışı: