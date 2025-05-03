Az malzeme çok lezzet: Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

İtalyan mutfağının mütevazı yıldızı Aglio e Olio, sadece sarımsak, zeytinyağı ve spagettiyle nefis bir lezzet yaratıyor. Hem ekonomik hem zahmetsiz bu tarif, makarna severler için gerçek bir kurtarıcı.

Az malzeme çok lezzet: Spaghetti Aglio e Olio Tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:15

Napoli kökenli bu klasik İtalyan yemeği, adeta "az malzemeyle büyük tat" dersidir. Aglio (sarımsak) ve olio (zeytinyağı) ile hazırlanan bu sade ama aromatik makarna, evde hızlıca hazırlanan en zamansız tariflerden biridir. Üstelik vegan ve öğrenci dostu!

Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

Malzemeler

  • 200 gram spagetti
  • 4 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Yarım su bardağı makarna suyu
  • Üzeri için doğranmış maydanoz ve rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Spagettiyi bol tuzlu suda al dente (hafif diri) kıvamda haşlayın.
  2. Bu sırada geniş bir tavaya zeytinyağını alın, dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.
  3. Sarımsakları altın rengi alana kadar düşük ateşte pişirin, yakmamaya dikkat edin.
  4. Pul biber ekleyip kısa süre çevirin.
  5. Haşladığınız makarnayı süzün, tavaya alın. Yarım bardak makarna suyunu da ekleyin.
  6. Karıştırarak tüm sosun makarnayla iyice birleşmesini sağlayın.
  7. Üzerine doğranmış maydanoz ve isterseniz biraz parmesan serpip servis edin.

Etiketler: #italyan #tarif #spagetti

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