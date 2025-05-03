Az malzeme çok lezzet: Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:15

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:15

Napoli kökenli bu klasik İtalyan yemeği, adeta "az malzemeyle büyük tat" dersidir. Aglio (sarımsak) ve olio (zeytinyağı) ile hazırlanan bu sade ama aromatik makarna, evde hızlıca hazırlanan en zamansız tariflerden biridir. Üstelik vegan ve öğrenci dostu!

Spaghetti Aglio e Olio Tarifi

Malzemeler

200 gram spagetti

4 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

Yarım su bardağı makarna suyu

Üzeri için doğranmış maydanoz ve rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı