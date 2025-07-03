İç Anadolu'dan sofralara: Tirit aşı tarifi

Eskiden bayat ekmekler atılmaz, sofralarda yeni lezzetlere dönüşürdü. İşte İç Anadolu mutfağının en sade ama en zengin tariflerinden biri olan Tirit Aşı da bu anlayışla doğdu. Et suyu, kızgın tereyağı ve sarımsaklı yoğurtla birleşen bayat ekmekler, günümüzün en sade ama en doyurucu yöresel yemeklerinden birine dönüşüyor.

TİRİT AŞI TARİFİ

Malzemeler:

3-4 dilim bayat ekmek (tercihen tandır ekmeği)

300 gr haşlanmış kuşbaşı dana eti

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Yapılışı: