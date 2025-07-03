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İç Anadolu'dan sofralara: Tirit aşı tarifi

İç Anadolu'dan sofralara: Tirit aşı tarifi

3.07.2025 21:23:00
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Haber Merkezi
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İç Anadolu'dan sofralara: Tirit aşı tarifi

Et suyuyla ıslatılmış bayat ekmeklerin et ve yoğurtla buluştuğu, geçmişin sade ama doyurucu yemeği... Tirit Aşı, hem israfı önleyen hem de sofraya bereket getiren Anadolu miraslarından biri.

Eskiden bayat ekmekler atılmaz, sofralarda yeni lezzetlere dönüşürdü. İşte İç Anadolu mutfağının en sade ama en zengin tariflerinden biri olan Tirit Aşı da bu anlayışla doğdu. Et suyu, kızgın tereyağı ve sarımsaklı yoğurtla birleşen bayat ekmekler, günümüzün en sade ama en doyurucu yöresel yemeklerinden birine dönüşüyor.

TİRİT AŞI TARİFİ

Malzemeler:

  • 3-4 dilim bayat ekmek (tercihen tandır ekmeği)
  • 300 gr haşlanmış kuşbaşı dana eti
  • 2 su bardağı et suyu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz

Yapılışı:

  1. Bayat ekmekleri küçük kareler halinde doğrayın ve fırında ya da tavada hafifçe kurutun.
  2. Haşlanmış eti, et suyuyla birlikte 5 dakika daha kaynatın.
  3. Ekmekleri bir servis tabağına alın, üzerine sıcak et suyunu gezdirin.
  4. Sarımsaklı yoğurdu ekmeklerin üzerine dökün.
  5. Üzerine haşlanmış etleri yerleştirin.
  6. Tereyağını kırmızı biberle kızdırın ve en üste gezdirin.
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