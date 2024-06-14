Kahvaltı yapamayanlara alternatif tarif: Muzlu yulaflı smoothie tarifi...

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:08

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:08

Klasik kahvaltılara alternatif olarak, en az onlar kadar sağlıklı ve lezzetli olan smoothielerle kendinize kolayca bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Güne zinde başlamak için ihtiyacınız olan tüm protein ve vitaminleri, doğru malzemeleri kullanarak elde edebilirsiniz. Peki , kahvaltı yapamayanlara alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte muzlu yulaflı smoothie tarifi...

MUZLU YULAFLI SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yulaf

1 orta boy muz

1 büyük su bardağı süt (240 ml)

1 tatlı kaşığı bal

İsteğinize göre tarçın ve çekilmiş badem veya ceviz

MUZLU YULAFLI SMOOTHİE YAPILIŞI

2 yemek kaşığı yulafı derin bir kâseye alın.

Üzerini kaplayacak kadar sıcak su ekleyerek yumuşayıncaya kadar bekletin.

Muzu soyun ve küçük parçalara ayırarak blendera koyun.

Sıcak suda bekletip yumuşattığınız yulafları soğuduktan sonra blendera ekleyin.

Ardından 1 su bardağı sütü ekleyin.

Karışıma 1 tatlı kaşığı bal ya da daha düşük kalorili olsun isterseniz akçaağaç şurubu ekleyebilirsiniz.

Son olarak buz küplerini ekleyerek önce orta, daha sonra hızlı ayarda blenderi çalıştırın ve pürüzsüz bir karışım elde edin.

Hazırladığınız smoothieyi servis bardağına alın.

Üzerine çekilmiş badem ya da ceviz ekleyin. İsteğe göre tarçın da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!