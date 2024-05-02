İngiltere'nin sokak lezzeti fish and chips nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:42

Bu tarif, İngiltere'nin meşhur sokak lezzeti fish and chips'i evinizde rahatlıkla yapmanızı sağlar. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aileniz ve misafirleriniz için harika bir seçenek olacaktır.

Malzemeler

4 adet balık filetosu (örneğin, morina veya alabalık)

4 adet büyük boy patates

1 su bardağı un

1 su bardağı bira (tercihen ale veya lager)

2 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz ve karabiber

Kızartma yağı (tercihen ayçiçek yağı)

Hazırlanışı

Patatesleri soyun ve yıkayın. Daha sonra uzun şeritler halinde kesin ve kurulayın.

Bir tencerede kızartma yağını kızdırın. Patatesleri kızartın ve altın rengi alana kadar pişirin. Ardından kızartma kağıdı üzerine alarak fazla yağını süzün. Tuz ve karabiber serpip karıştırın.

Balık filetolarını yıkayın ve kurulayın. Tuz ve karabiber serpip kenara alın.

Bir kasede un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi karıştırın. Daha sonra bira ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

Balık filetolarını bu karışıma batırın ve ardından kızartma yağında altın rengi alana kadar kızartın. Yaklaşık 4-5 dakika pişirin ve fazla yağını süzün.

Kızarmış balık filetolarını patates cipsi ile birlikte servis yapın. İsteğe göre limon dilimleri ve soslar ile servis edebilirsiniz.