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İpeksi kremasıyla hakiki revani tarifi: Hamurlaşmayan ve tüm şerbetini çeken tarif...

İpeksi kremasıyla hakiki revani tarifi: Hamurlaşmayan ve tüm şerbetini çeken tarif...

12.10.2026 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İpeksi kremasıyla hakiki revani tarifi: Hamurlaşmayan ve tüm şerbetini çeken tarif...

Doğru teknikle hazırlandığında asla hamurlaşmayan ve şerbetini bir sünger gibi son damlasına kadar çeken o kusursuz Revani tarifi...

Klasik Türk tatlıları arasında yerini koruyan Revani, görünüşte sade fakat mutfak kimyası açısından hassas bir dengeye sahiptir. İrmik tanelerinin pişerken iyice kabarması ve şerbeti çekerken dağılmayacak tok bir gövde sunması için yumurtaların şekerle yüksek devirde çırpılması gerekir. Katılaşmayan, pürüzsüz sütlü bir kremayla servis edilen o tam ölçülü, sünger dokulu Revani tarifi...

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MALZEMELER

Süngerimsi İrmik Gövdesi (Kek):

3 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı koyu kıvamlı yoğurt (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı orta boy irmik

1 su bardağı un (Elenmiş)

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (Aroma ve ferahlık için)

Sünger Kalkanı (Şerbet):

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

1 dilim taze limon

Saray Usulü Sütlü İpek Krema (Eşlikçi):

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta (Mısır veya buğday)

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tam 12-15 dakika tıkırdatın ve kapatmaya yakın limon dilimini ekleyin. Şerbetin oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekleyin. (Şerbet soğuk, kek ise fırından çıktıktan sonra ılık/sıcak olmalıdır).

Yumurta ve şekeri derin bir kapta krema kıvamına gelip rengi tamamen beyazlaşana kadar en az 4-5 dakika çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ ve limon kabuğu rendesini ekleyip mikserin en düşük devrinde çok kısa karıştırın.

İrmik, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı sıvı karışıma ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru nazikçe yedirin. İrmik tanelerinin sıvıyı çekmeye başlaması için hamuru fırına vermeden önce 5 dakika tezgahta dinlendirin.

Yağlanmış kare veya dikdörtgen bir borcama hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) üzeri nar gibi kızarana dek yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki 3-4 dakika kadar dinlendirip ilk dumanının (agresif sıcağının) çıkmasını bekleyin. Dilimledikten sonra soğuk şerbeti sıcak kekin üzerine kepçe kepçe dökün. Tatlı, şerbetini çektikçe irmikler şişecek ve süngerimsi doku tamamlanacaktır.

Süt, nişasta, un ve şekeri tencerede çırparak koyulaşana dek pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilyayı ekleyip tel çırpıcıyla pürüzsüzleşene dek çırpın.

Şerbetini tamamen çeken ve ılıyan revani dilimlerinin üzerine hazırladığınız ipeksi kremadan koyup üzerini antep fıstığı veya hindistan ceviziyle süsleyerek servis edin.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #limonlu revani

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