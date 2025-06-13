İspanyol mutfağının enfes tatlısı: Crema Catalana

İspanyol mutfağı yalnızca tapas ve paelladan ibaret değil; tatlılarıyla da büyüler. Crema Catalana, Fransızların crème brûlée'sine benzese de, daha hafif yapısı ve narin aromalarıyla kendine has bir karakter taşır. Özellikle Katalonya bölgesinde bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, hem yapımı pratik hem de sunumuyla göz alıcıdır.

CREMA CATALANA TARİFİ

Malzemeler:

500 ml süt

4 yumurta sarısı

100 gram toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet limon kabuğu (ince şerit halinde)

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilin)

Üzeri için ekstra toz şeker (karamelize etmek için)

Yapılışı: