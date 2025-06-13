İspanyol mutfağının enfes tatlısı: Crema Catalana

İspanyol mutfağı yalnızca tapas ve paelladan ibaret değil; tatlılarıyla da büyüler. Crema Catalana, Fransızların crème brûlée'sine benzese de, daha hafif yapısı ve narin aromalarıyla kendine has bir karakter taşır. Özellikle Katalonya bölgesinde bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, hem yapımı pratik hem de sunumuyla göz alıcıdır.
CREMA CATALANA TARİFİ
Malzemeler:
- 500 ml süt
- 4 yumurta sarısı
- 100 gram toz şeker
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 adet limon kabuğu (ince şerit halinde)
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilin)
- Üzeri için ekstra toz şeker (karamelize etmek için)
Yapılışı:
- Sütü bir tencereye alın; içine limon kabuğu, tarçın çubuğu ve vanilyayı ekleyin. Orta ateşte sütü kaynama noktasına getirin. Kaynamadan hemen önce ocaktan alıp 10 dakika demlemeye bırakın.
- Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri çırpın. Nişastayı da ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edin.
- Ilımış sütü süzerek yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
- Karışımı tekrar tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Kaynamamasına dikkat edin.
- Kıvam alan kremayı kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis öncesi her kasenin üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker serpin ve mutfak aleviyle veya fırının ızgara ayarında şekeri karamelize edin.
- Soğuyunca çıtır karamel tabakasıyla servis yapın.