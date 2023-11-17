İzmir'in gastronomi üssü Michelin yıldızlarıyla tescillendi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:20

Güncelleme: 17.11.2023 - 18:20

Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi kapsamında lezzet dedektiflerinin yaptığı değerlendirme sonucu İzmir'deki toplam 15 restoran, rehbere dahil edilmeyi başardı.

Kentin gastronomi üssü olarak tanımlanan Urla'da OD Urla, Vino Locale ve Teruar Urla restoranları "yıldız" alırken sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle de OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta "yeşil yıldız" ile ödüllendirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, Urla'nın bu değerlendirme sisteminde aynı dönemde 6 yıldız birden almasının büyük bir başarı olduğuna işaret etti.

Bu başarının yakalanmasında Urla'daki restoranların bir bölümü kendilerine ait olan tarlalarda yetiştirilen ürünleri doğrudan sofraya taşımasının etkili olduğunu dile getiren Öztürk, en üst kalite seviyesini gösteren yıldızın yanı sıra sürdürülebilirliği gösteren yeşil yıldızın da ilçenin tarımsal gelişimine önemli etkilerinin olacağını kaydetti.

Öztürk, "Tarımsal üretimin önemli olduğu Ege Bölgesi'nde, yerel çiftçilerimiz tarladan sofraya konseptiyle daha büyük bir ekonomik kalkınmaya sahip olacaklar, bölgedeki kırsal tarım da tamamen değişecek." ifadelerini kullandı.

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Öğretim Görevlisi Aypar Satı ise Michelin yıldızlarının gastronomi turistlerinin bölgeye ilgisini arttıracağını dile getirdi.

Dünya genelinde turizm anlayışının kabuk değiştirdiğini, gastronomi turizminin de yüksek harcama düzeyine sahip bir alan olarak dikkat çektiğini söyleyen Satı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Michelin gibi değerlendirme sistemlerinin turizm destinasyonlarına katkıları çok büyük oluyor. İtalya, Fransa, Japonya, ABD gibi pek çok ülkeden gastronomi tutkunları, gidecekleri restoranları yıldız derecelerine göre belirliyor. Turistler, sırf bu restoranlara gitmek için yolculuk yapıyor. Michelin yıldızının Urla'ya gelmesi gastronomi turizminin cazibesini artırmada önemli bir unsur olacak. Bundan sonra dünyanın dört bir yanından gastronomi tutkunları Urla'ya gelecektir."

"ORMANDAN HASAT ETTİKLERİMİZ MUTFAĞIN BİR ÜRÜNÜ"

Michelin değerlendirmesinde yeşil yıldızın yanı sıra uygun fiyata eşsiz yemek deneyimi sunan restoranlara verilen Bib Gourmand ödülüne layık görülen Hiç Lokanta'nın şefi Ekin Can Kün ise yaptıkları çalışmaların görünür kılınmasının heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu ödülleri olağanüstü bir emeğin sonucu olarak görüyoruz." diyen Kün, mutfaklarında kullandıkları ürünlerin önemli bir bölümünü 2 bin 400 dönüm alandaki Hiç Zeytin Ormanı'nda yetiştirdiklerine dikkati çekti.

Kün, "Ürünler, mevsimsel olarak hasat ediliyor, bu bazen iki haftalık bir süreç olabiliyor. Mesela sarımsak çiçeği 2-3 hafta süresince toplanabilir, o mevsimi kaçırdığınız zaman sarımsak çiçeğini yemeklerinizde kullanamazsınız. Ormanda 16-20 arası yabani ot, 3-4 çeşit yabani meyve ile 8 civarı yenilebilir çiçek hasadı yapıyoruz. Burada her şey bir bütünün parçası. Ödül de bu çalışma organizasyonuyla kazanıldı." diye konuştu.

Lokanta mutfağında çöp kutusu bulundurmadıklarını, atık miktarıyla elektrik ve su tüketimine ilişkin verilerin sürekli analiz edildiğini aktaran Kün, misafirlerden dönen tabaklarda kalan miktarların da sürekli ölçüldüğünü dile getirdi.

Tüm ekibin "Misafir neden bu tabaktaki her şeyi yemedi?" sorusunu sorarak değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Kün, "Tıka basa yedirmek değil zevkle, deneyimle, hikayeyle bütünleşerek yemek yenmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.