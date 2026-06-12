Yufka açmak yok: Tavada su böreği tadında şipşak lavaş böreği tarifi

İster işten yorgun döndüğünüz bir akşam, ister pazar kahvaltısı olsun; evdeki malzemelerle şipşak hazırlanan bu tarif mutfaktaki en büyük favorilerinizden biri olacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

4 adet ince lavaş

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri (Ezilmiş)

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

Sosu İçin:

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bir kasede yumurta, süt ve sıvı yağını pürüzsüz olana kadar çırpın. Ayrı bir kasede ezilmiş beyaz peynir, kaşar rendesi ve ince kıyılmış maydanozu harmanlayın.

Orta boy yanmaz yapışmaz bir tavayı (tercihen krep tavası) tereyağı ile güzelce yağlayın.

İlk lavaşı tavanın tabanına serin. Hazırladığınız sıvı sostan 2-3 kaşık kadar lavaşın her yerine gelecek şekilde sürün.

İkinci lavaşı soslu tabanın üzerine kapatın, tekrar sos sürün ve peynirli harcın tamamını bu kata eşit şekilde yayın.

Üçüncü lavaşı peynirlerin üzerine kapatın, kalan sosun büyük kısmını sürün ve son lavaşı en üste kapatıp kalan sosu da onun üzerine gezdirin.

Tavayı ocağa alın ve altını orta-kısık ateşte açın. Üzerine bir kapak kapatarak altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) pişirin.

Geniş bir düz kapak veya tabak yardımıyla böreği ters çevirin ve diğer yüzünü de kapağı açık şekilde 5 dakika daha kızartın. İlk sıcağı geçince pizza gibi dilimleyerek servis yapın.