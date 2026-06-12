Tepsi tepsi sarmaya son: Porsiyonluk cevizli fincan kadayıfı tarifi...

Geleneksel lezzetlerimizden kadayıfı çok daha pratik ve modern bir sunumla masaya taşımak isteyenler için kusursuz bir yöntem. Fincanın içine bastırılan kadayıfların fırında nar gibi kızarması ve şerbetini tam çekmesi, onu klasik tepsi kadayıflarından çok daha cazip kılıyor. Üstelik porsiyonlama derdi de yok!

MALZEMELER

350 gram taze tel kadayıf

150 gram eritilmiş tereyağı

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Şerbeti İçin:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

ADIM ADIM YAPILIŞI

Öncelikle şerbetin soğuması gerektiği için su ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp içine limonu ekleyin ve 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Tamamen soğumaya bırakın.

Taze tel kadayıfları geniş bir tepsiye alın ve elinizle tel tel ayırarak hafifçe didikleyin. Eritilmiş ve ilk sıcağı geçmiş tereyağını kadayıfların üzerine gezdirin. Tereyağının her bir kadayıf teline nüfuz etmesi için elinizle iyice harmanlayın.

Klasik bir Türk kahvesi fincanının yarısına kadar yağlanmış kadayıftan koyun ve parmağınızla ortasına bir çukur açarak iyice bastırın.

Açtığınız çukura 1 tatlı kaşığı dolusu iri çekilmiş ceviz koyun. Cevizlerin üzerini tekrar kadayıfla kapatın ve elinizle sıkıca bastırarak kadayıfın fincanın şeklini almasını sağlayın.

Fincanı fırın tepsisine ters çevirin, kadayıf kalıp gibi çıkacaktır. Tüm kadayıf bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kadayıfların altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti gezdirin. Şerbetini çekip kıtır kıtır olduğunda servis yapın.