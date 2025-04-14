Kahvaltı sofralarına enfes bir Fransız esintisi: Otlu Fransız omleti tarifi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:30

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:30

Sabah kahvaltılarında farklı ve şık bir alternatif arayanlar için Fransız omleti mükemmel bir tercihtir. Klasik omletin aksine yumuşak dokulu, katlanmış ve içi hafif akışkan olan Fransız omleti, taze otlarla birleşince hem hafif hem de aromatik bir lezzete dönüşür. Peki, kahvaltı sofralarına Fransız esintisi getirecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes otlu Fransız omleti tarifi...

OTLU FRANSIZ OMLETİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam ince doğranmış maydanoz

1 tutam ince doğranmış dereotu

1 tutam ince doğranmış frenk soğanı veya taze soğan

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

OTLU FRANSIZ OMLETİ YAPILIŞI

Yumurtaları bir kasede tuz ve karabiber ekleyerek iyice çırpın.

Yumurtaların tamamen karışması ve hava alarak kabarması bu omletin temelidir.

İnce ince doğradığınız maydanoz, dereotu ve frenk soğanını yumurtalı karışıma ekleyin.

Hafifçe karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağını ekleyin.

Tereyağı eriyip hafifçe köpürmeye başladığında, hazırladığınız yumurtalı karışımı tavaya dökün.

Omleti pişirirken karışımı yavaşça tavada dairesel hareketlerle karıştırarak kremsi kıvamda kalmasını sağlayın.

Yüzey hafif pişip altı toparlanmaya başladığında, spatula yardımıyla omletin bir kenarını ortaya doğru katlayın.

Omleti tavadan kaydırarak tabağa alın.

Dilerseniz üzerine biraz daha doğranmış taze ot serpebilir, yanında peynir ya da ekmek ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!