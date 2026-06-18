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Kendi suyuyla pişen lezzet: Mantarlı tavuk sote tarifi...

Kendi suyuyla pişen lezzet: Mantarlı tavuk sote tarifi...

18.06.2026 21:11:00
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Haber Merkezi
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Kendi suyuyla pişen lezzet: Mantarlı tavuk sote tarifi...

Mutfakta uzun saatler harcamak istemeyenlerin ve çalışanların en büyük favorisi! Tavada kendi suyuyla usul usul pişen mantarların, yumuşacık tavuk parçaları ve renkli biberlerle buluştuğu bu sote, pilavın yanına yapabileceğiniz en lezzetli ve en risksiz ana yemeklerden biridir.
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Sote yemeklerinin en büyük sırrı, malzemeleri sırasıyla ve yüksek ateşte kavurarak sularını içlerine hapsetmektir. Mantarların o hafif topraksı tadı, tavuğun yumuşak dokusuyla birleştiğinde ortaya tek tavada harikalar yaratan bir klasik çıkıyor.

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk göğsü (Kuşbaşı doğranmış)

400 gram kültür mantarı (İri dilimlenmiş)

1 adet kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı kapya biber (Jülyen doğranmış)

2 adet domates (Kabukları soyulup küp doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tavaya sıvı yağını alın ve ısıtın. Tavuk etlerini ilave edip yüksek ateşte renkleri dönene ve sularını çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken tavukların üzerine doğranmış soğan ve biberleri ekleyip 3-4 dakika kadar soteleyin.

Dilimlenmiş mantarları tavaya ilave edin. Mantarlar önce suyunu salıp sonra çekene kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Ardından küp doğranmış domatesleri ve baharatları ilave edin. Tavanın kapağını kapatın.

Ocağın altını kısıp, domatesler tamamen eriyip sos kıvamına gelene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Ocaktan almadan hemen önce kekiğini serpin ve sıcak sıcak servis yapın.

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