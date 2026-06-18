Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pastane lezzetini evde hazırlayın: Ekşi kremalı Karaköy poğaçası tarifi

Pastane lezzetini evde hazırlayın: Ekşi kremalı Karaköy poğaçası tarifi

18.06.2026 19:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pastane lezzetini evde hazırlayın: Ekşi kremalı Karaköy poğaçası tarifi

İstanbul’un meşhur pastane lezzetlerinden biri olan Karaköy poğaçası, ekşi krema ile hazırlanan özel hamuruyla yumuşak ve kıyır kıyır dokusuyla sofralara geliyor. İşte çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak ekşi kremalı Karaköy poğaçası tarifi...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Karaköy poğaçası, İstanbul’un klasik pastane kültüründen günümüze ulaşan sevilen hamur işlerinden biri olarak biliniyor. Kendine özgü gevrek dış yapısı ve yumuşak iç dokusuyla özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde tercih edilen bu lezzet, ekşi krema kullanılarak hazırlandığında daha yoğun ve dengeli bir tada kavuşuyor. Evde kolayca yapılabilen ekşi kremalı Karaköy poğaçası, pastane aromasını yakalamak isteyenler için ideal bir tarif sunuyor.

EKŞİ KREMALI KARAKÖY POĞAÇASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı ekşi krema
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3-3,5 su bardağı un

İç harcı için:

  • Beyaz peynir veya lor peyniri
  • İsteğe bağlı maydanoz

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

EKŞİ KREMALI KARAKÖY POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı, ekşi krema, sıvı yağ ve yumurta akını geniş bir yoğurma kabına alın.

Sirke, tuz ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Kabartma tozunu ilave edin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamuru fazla yoğurmadan toparlayın ve yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın.

İç harcından ekleyerek kapatın ve poğaça şekli verin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

İlgili Konular: #Poğaça #Karaköy poğaçası

İlgili Haberler

Her lokması ayrı lezzet: Köz patlıcanlı domatesli fettuccine tarifi
Her lokması ayrı lezzet: Köz patlıcanlı domatesli fettuccine tarifi İtalyan mutfağının sevilen makarna lezzetlerinden fettuccine, köz patlıcanın yoğun aroması, domatesin ferah tadı ve fesleğenin mis kokusuyla bambaşka bir hale geliyor. İşte enfes aromasıyla köz patlıcanlı domatesli fettuccine tarifi...
Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi
Doğu Avrupa’nın sevilen tatlısı syrniki tarifi Rusya ve Doğu Avrupa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan syrniki, yumuşak iç dokusu ve hafif tatlı aromasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik syrniki tarifi...
Kahvaltı sofralarına farklılık katan enfes lezzet: Otlu peynirli mısır ekmeği tarifi
Kahvaltı sofralarına farklılık katan enfes lezzet: Otlu peynirli mısır ekmeği tarifi Mısır ununun kendine özgü lezzeti, peynirin doyurucu aroması ve dereotunun ferah dokunuşuyla hazırlanan otlu peynirli mısır ekmeği, sofralara farklı bir tat getiriyor. İşte enfes aromasıyla otlu peynirli mısır ekmeği tarifi...