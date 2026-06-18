Pastane lezzetini evde hazırlayın: Ekşi kremalı Karaköy poğaçası tarifi

Karaköy poğaçası, İstanbul’un klasik pastane kültüründen günümüze ulaşan sevilen hamur işlerinden biri olarak biliniyor. Kendine özgü gevrek dış yapısı ve yumuşak iç dokusuyla özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde tercih edilen bu lezzet, ekşi krema kullanılarak hazırlandığında daha yoğun ve dengeli bir tada kavuşuyor. Evde kolayca yapılabilen ekşi kremalı Karaköy poğaçası, pastane aromasını yakalamak isteyenler için ideal bir tarif sunuyor.

EKŞİ KREMALI KARAKÖY POĞAÇASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı ekşi krema

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir veya lor peyniri

İsteğe bağlı maydanoz

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

EKŞİ KREMALI KARAKÖY POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı, ekşi krema, sıvı yağ ve yumurta akını geniş bir yoğurma kabına alın.

Sirke, tuz ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Kabartma tozunu ilave edin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamuru fazla yoğurmadan toparlayın ve yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın.

İç harcından ekleyerek kapatın ve poğaça şekli verin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.