Kahvaltılık kavurma nasıl yapılır?
Kahvaltı sofralarına sıcak ve lezzetli bir dokunuş katmak isteyenler için kahvaltılık kavurma harika bir tercihtir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında ailenizle keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak bu tarif, hem kolay hazırlanır hem de doyurucu bir alternatiftir.
Kahvaltılarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kavurma, özellikle hafta sonu sofralarını şenlendiren harika bir seçenektir. Lezzetiyle güne enerjik başlamanızı sağlayan kahvaltılık kavurmanın nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? İşte, adım adım kahvaltılık kavurma tarifi...
Kahvaltılık kavurma tarifi için malzemeler
- 1,5 kilogram kuzu veya dana eti
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 250 gram iç yağı veya kuyruk yağı
Hazırlanışı
Kuzu etini, iri bir şekilde doğrayın. Derin bir tencere içerisine, hazırlamış olduğunuz etleri ekleyin. Etleri kısık ateşte, 15 dakika boyunca kendi suyu ile pişirin. Ayrı bir tencere içerisinde iç yağını eritin. Eritilmiş iç yağını, kuzu etinin içerisine ilave edin. İç yağı ile kuzu eti birbiriyle iç içe geçene kadar pişirmeye devam edin. Kavurmayı pişirmeyi bitirmeden tuz ilave edin. Kavurma soğuduktan sonra, bir saklama kabının içerisine alın. Kavurmayı bastırarak saklama kabının içerisine yerleştirin. Hazırladığınız lezzeti, buzdolabında saklayın.
Kavurma hazır, afiyet olsun!
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