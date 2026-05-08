Kahvaltıda yeni trend: 5 dakikada hazırlanan yüksek proteinli lavaş omlet tostu...

Tek bir tavada, bulaşık derdi olmadan sadece 5 dakikada hazırlamanın mümkün olduğu lavaş tost tarifi...

MALZEMELER

1 adet tam buğday veya yüksek proteinli ince lavaş

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yüksek proteinli lor peyniri (veya rendelenmiş kaşar peyniri)

1 tatlı kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

1 tutam ince kıyılmış maydanoz veya dereotu

Çeyrek çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

ADIM ADIM FİT LEZZET

Derin bir kasede 2 adet yumurtayı tuz, karabiber ve pul biber ile tamamen pürüzsüz olana dek iyice çırpın. İçine ince kıyılmış yeşillikleri de ekleyip hafifçe karıştırın.

Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavayı (lavaşınızın sığacağı büyüklükte) ocağa alın ve orta ateşte ısıtın. Tereyağını ekleyip tavanın tabanını tamamen yağlayın.

Çırptığınız yumurtalı karışımı sıcak tavaya dökün ve tavanın her yerine eşit, ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Yumurta henüz tamamen pişmeden, üst kısmı hafif ıslakken lavaşı tam yumurtanın üzerine kapatın ve elinizle (veya bir spatulayla) lavaşın her yerine hafifçe bastırarak yumurtaya yapışmasını sağlayın.

Yumurtanın altı tamamen pişip tavadan kolayca ayrılacak kıvama geldiğinde (yaklaşık 1-2 dakika sonra), geniş bir spatula yardımıyla lavaşı ve yumurtayı birlikte tek seferde ters çevirin. (Artık lavaş tavanın tabanında, pişmiş yumurta ise üstte olmalı).

Yumurtalı yüzeyin tam yarısına lor peynirini (veya kaşar peynirini) eşit şekilde yayın.

Spatula yardımıyla lavaşın boş kalan diğer yarısını, peynirli kısmın üzerine (yarım ay şeklinde) kapatın. Lavaşın her iki yüzünü de peynirler eriyip dışı hafifçe çıtırdayana kadar 1'er dakika daha pişirin. Ocaktan alın, ortadan ikiye üçgen şeklinde dilimleyerek dumanı tüterken afiyetle tüketin.