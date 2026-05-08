Saray mutfağının en zarif mirası: Badem kokulu orijinal Keşkül-ü Fukara tarifi...

Günümüzde pek çok pastane bu tatlıyı badem aroması (esansı) kullanarak yapsa da, gerçek Keşkül'ün sırrı hakiki toz bademde ve pirinç ununun verdiği o hafif esnek dokuda gizlidir. İşte enfes Keşkül-ü Fukara tarifi...

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı çiğ badem (Toz haline getirilmiş, kabuksuz)

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

1 adet yumurta sarısı (Tatlıya o harika sarımsı rengi ve ipeksi dokuyu verir)

1 paket vanilya

Üzerini Süslemek İçin: File badem ve toz Antep fıstığı

ADIM ADIM TARİF

Eğer elinizde hazır toz badem yoksa, çiğ bademleri 10 dakika sıcak suda bekletip kabuklarını soyun. Ardından tamamen kurutup mutfak robotundan un haline gelene kadar çekin. (Dişe gelmesini isterseniz çok azını hafif iri bırakabilirsiniz).

Derin bir tencereye sütü, toz şekeri, pirinç ununu, nişastayı ve yumurta sarısını ekleyin. Ocağın altını açmadan önce hiçbir topak kalmayana dek tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar iyice çırpın.

Çektiğiniz toz bademleri tencereye ilave edin ve tekrar karıştırın.

Ocağın altını orta ateşte açın. Karışım göz göz olup kıvam alana dek (dibinin tutmaması ve bademlerin eşit dağılması için) tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak pişirin.

Keşkül kaynayıp üzeri göz göz olduğunda ocağın altını kapatın. İçine vanilyayı ekleyip son bir kez çırpın. (Keşkül, soğudukça kıvam alan bir tatlı olduğu için tenceredeki hali size biraz akışkan gelebilir, bu tam da olması gereken kıvamdır).

Dumanı tüten tatlıyı kepçe yardımıyla servis kaselerine (veya orijinalindeki gibi şık kup/çömleklere) paylaştırın.

Tatlıları önce oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta, ardından kıvamını tam bulması için buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Servis etmeden önce üzerini bol file badem ve yeşil fıstıkla süsleyerek o asırlık lezzetin tadını çıkarın.