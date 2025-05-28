Yumuşacık ve lezzet dolu bir kahvaltılık: Çikolatalı açma tarifi

Kahvaltı sofralarının, çay saatlerinin ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan çikolatalı açma, yumuşacık dokusu ve içindeki enfes çikolata dolgusu ile hem çocukların hem de büyüklerin favorisi haline geliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pastane lezzetini sofranıza taşıyabilirsiniz. Peki, yumuşacık ve lezzet dolu bir kahvaltılık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz çikolatalı açma tarifi...





ÇİKOLATALI AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İçi için:

Sürülebilir çikolata

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

ÇİKOLATALI AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırarak maya aktif hale gelene kadar birkaç dakika bekletin.

Ardından sıvı yağı, tuzu ve kontrollü şekilde unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örterek ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle açıp içine çikolata sürün, rulo yaparak iki ucunu birleştirin ve burarak açma şekli verin.

Şekil verdiğiniz açmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerini temiz bir bezle örtüp 15-20 dakika daha dinlendirin.

Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan mis kokulu çikolatalı açmalar, ılık olarak servis edildiğinde lezzeti zirveye taşır.

Yanında bir fincan çay veya kahve ile harika bir ikili olur.

Afiyet olsun!