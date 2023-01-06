Lezzetli bir Balkan esintisi: Trileçe

06 Ocak 2023 Cuma, 13:35

Trileçe’nin kökeni neresi olursa olsun Balkanlarda yapılan tatlının diğer ülkelere göre çok daha lezzetli olduğu bilinmektedir. Tatlı orjinalinde inek, keçi ve manda sütüyle üretilmekte iken şimdilerde süt ve krema kullanılarak yapılmaya başlanmış. Geleneksel trileçe karamel sosludur. Günümüzde çeşitli aromalı soslar da kullanılmaktadır. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz trileçe tarifi..

KARAMELLİ TRİLEÇE

Malzemeler

5 yumurta

1 buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sülü sos için

4 su bardağı inek sütü

1 çay bardağı toz şeker

1 kutu süt kreması

Karamel sos için

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kutu süt kreması

Yapılışı

Öncelikle, 5 yumurtanın sarısı ve beyazını birbirinden ayırın. Yumurtanın sarısı ve beyazını ayrı kaselere alın.

Yumurta beyazın bulunduğu kaseye toz şeker ekleyin mikserle beyaz köpük olana kadar çırpın. Sonra yumurta sarılarını da ekleyin ve mikserin yüksek ayarında çırpmaya devam edin.

Sıvı yağı ekleyin. Un ve irmiği de ekleyerek çırpmaya devam edin.

En son kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, köpüğünü kaçırmadan karıştırmaya devam edin.

Bu karışımı yağladığınız dikdörtgen bir tepsiye her yerine eşit dağılacak şekilde dökün.

Önceden ısıttığız 180 derecede 45 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın.

Sıra keki ıslatmak için sos yapımında, 4 su bardağı soğuk sütü derin bir kap içerisine alın. İçine süt kreması ve toz şeker ekleyin. Mikserle çırpın.

Sosu kekin üzerine dökmeden önce dilimleyin. Bu sayede sütlü sosu iyice çekecektir. Hazırladığınız sütlü sosu kekin üzerine dökün ve 1 saat kadar çekmesini bekleyin.

Karamel sosu için bir tencerede şekeri iyice eritin. Şeker iyice eriyip karamel rengini alıp köpürmeye başladıktan sonra içerisine süt kremasını ekleyin. İyice karıştırın ve içerisine tereyağını ekleyin. Karamelli sosu üzerine dökün ve buzdolabında soğumaya bırakın.

TAM KIVAMINDA TRİLEÇE YAPMAK İÇİN PÜF NOKTALARI

Trileçe’nin orijinalı 3 farklı sütten yapılması. Manda, inek ve keçi sütünü birlikte kullandığınız zaman tatlı daha lezzetli olacaktır. Ama tarifimizde olduğu gibi süt ve krema kullanabilirsiniz.

Yumurta ve şekerin birbirine karıştığından emin olun. Beyaz köpük olana kadar çırpın.

Sütlü sosu kaynatmayın. Şekeri sütte iyice eritin.

Karamel sosunu iyice soğuduğundan emin olduktan sonra dökün.

Buzdolabında en az 5-6 saat bekletilmesi trileçeyi daha lezzetli yapar.

Trileçenin düzgün servis edilebilmesi dikdörtgen tepside pişirmeniz önemlidir.