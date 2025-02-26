Kahvaltıya farklı bir dokunuş: Fırında avokadolu yumurta
Kahvaltıda farklı ve besleyici bir alternatif arayanlar için fırında avokadolu yumurta tarifi! Hem pratik hem de sağlıklı bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.
Klasik kahvaltılardan sıkıldıysanız ve güne enerjik bir başlangıç yapmak istiyorsanız, fırında avokadolu yumurta tam size göre! Yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle hem doyurucu hem de hafif olan bu tarif, özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir seçenek. Üstelik yapımı da son derece pratik!
Malzemeler
- 1 adet olgun avokado
- 2 adet yumurta
- Tuz ve karabiber
- Pul biber (isteğe bağlı)
- Rendelenmiş kaşar peyniri veya beyaz peynir
- Taze kekik veya maydanoz
- Zeytinyağı
Yapılışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. İçini kaşıkla biraz genişleterek yumurta için yer açın.
Her avokado yarısına bir yumurta kırın.
Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.
Rendelenmiş peynir serpiştirip önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin.
Çıkardıktan sonra üzerine taze kekik veya maydanoz ekleyip sıcak servis edin.
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