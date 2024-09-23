Kahvaltıya lezzet katın: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz muzlu ekmek

Yayınlanma: 23.09.2024 - 20:38

Güncelleme: 23.09.2024 - 20:38

Muzlu ekmek, tatlı ve hafif lezzetiyle çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının favori ikramlarından biri. Hem olgunlaşmış muzları değerlendirmek hem de pratik bir tatlı yapmak isteyenler için ideal bir tarif olan muzlu ekmek, evde kolayca hazırlanabilir. İşte, enfes kokusuyla mutfağınızı saracak, lezzetiyle herkesi büyüleyecek muzlu ekmek tarifi!

MALZEMELER

3 adet olgun muz (ezilmiş)

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 adet büyük yumurta (hafif çırpılmış)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

1/4 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 175°C'ye ısıtın. Bir ekmek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın.

Bir karıştırma kabında olgun muzları çatalla ezin. Eritilmiş tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Toz şekeri, çırpılmış yumurtayı ve vanilya özütünü muz karışımına ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı muzlu karışıma ekleyin ve tamamen birleşene kadar hafifçe karıştırın. (Ceviz veya fındık eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin.)

Hamuru yağlanmış ekmek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 55-60 dakika, üstü altın rengine dönene kadar pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan batırın; temiz çıkıyorsa ekmeğiniz hazırdır.

Muzlu ekmeği fırından çıkardıktan sonra kalıbında 10 dakika dinlendirin, ardından soğuması için tel ızgaraya alın.