Yeme-içme dünyasından haberler…

LAND OF BERRY’DEN YILIN İLK BLUEBERRY HASADI

Türkiye’nin blueberry üreticisi olarak Antalya’dan yola çıkan ve ürünlerini topraksız tarım yöntemiyle yetiştiren Land of Berry, ilk hasadını gerçekleştirdi. 88 dönümlük arazisinde sürdürülebilirlik çerçevesinde yetiştirdiği ürünlerini pazara ‘Merry & Berry’ markasıyla sunan Land of Berry bu yıl Haziran ayının sonuna kadar sürecek hasat ile 50 tonun üzerinde bir ürün elde etmeyi hedefliyor.

Hasatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Land of Berry Kurucusu Meriç Ünver, “İlk hasadımızı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Land of Berry olarak sürdürülebilirlik odağında çalışıyoruz. 151 dönümlük arazimizin 63 dönümlük alanını Ar-Ge çalışmaları için kullanırken geri kalanında blueberry meyvelerimizi yetiştiriyoruz. Burada bir yandan topraksız tarım ile üretim verimliliği ve istikrarı sağlarken diğer yandan da damlama sulama yöntemimiz ile su tasarrufu sağlıyoruz. Topraksız tarım geri dönüşüme olanak tanıdığı için tesisimizde kullandığımız suları biriktirerek tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Ayrıca açık arazilerimizde yağmur sularından da faydalanarak tasarrufu en üst seviyeye çıkarıyoruz. Firma olarak alanında uzman isimlerle çalışıyoruz ve bu yıl 50 tonluk bir üretim hedefliyoruz. Ürün her sezon verim konusunda kendini katladığı için gelecek yıl planımız 100 tonun üzerinde bir hasat gerçekleştirmek. Yakaladığımız yüksek verimlilikle de önümüzdeki yıl dünya pazarına açılmayı planlıyoruz” dedi.

MAKARNA SEVERLERE ÖZEL GURME MENÜ

Sadeliğin lüks detaylarla buluştuğu Address Istanbul, ilham veren mutfaklardan esinlendiği tadım etkinliklerine İtalya’dan tüm dünyaya yayılan lezzetli makarnalarla devam ediyor. Gurme makarna tariflerinin yer aldığı tadım menüsünde makarna severlerden tam not almaya aday özel reçeteler yer alıyor. Makarna tutkunlarını bu özel menüyü deneyimlemek yerini ayırtmaya davet ediyor. Adress Istanbul özel menüsünde yer alan gurme makarnalar, lezzetleri kadar şeflerin özgün dokunuşlarıyla görsel şölene dönüşen sunumlarıyla da iştah kabartıyor. Gurme makarnalara yer veren tadım menüsünde; son yılların beslenme trendi glütensiz beslenmeye uygun glütensiz veya kepekli Penne’nin yanı sıra, et tüketmeyen makarna severlere özel Patlıcanlı Rigatoni, brokoli ve balkabaklı Casarecce ve Porçini mantarlı Fettucini yer alıyor.

Gurme makarnalar menüsünde yer alan ve et severlerin favorisi olmaya aday lezzetler iştah kabartıyor. Ağır ateşte pişirilmiş dana etiyle hazırlanan ve Osmanlı mutfağından miras alınan safranla tatlandırılan Safranlı Risotto, panelenmiş tavuk ciğeri ve mevsim sebzeli Fırınlanmış Sebzeli Risotto, mini köfteler, Porçini mantarı ve siyah trüfün bir araya geldiği Calamarata, pastırmalı ve bol parmesanlı Spagetti Carbonara, en taze deniz mahsulleriyle parmak ısırtan Mürekkep Balıklı Spaghetti ve pancarın başrolde olduğu Pancarlı Pappardelle, makarna severleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

LEZZET DOLU BİR YOLCULUĞA DAVETLİSİNİZ!

Şehrin kalbi Şişli’de konumlanan Wish More Hotel Şişli, benzersiz hizmet anlayışına bir yenisini daha ekliyor. Otelin giriş katında kapılarını açan Olef Restaurant, deneyimli Executive Şefi Muhittin Kabasakal imzası ile Akdeniz’in enfes tatlarını İstanbul’a taşıyor. Akdeniz mutfağı esintileriyle unutulmaz bir deneyim vadeden Olef Restaurant, özel reçeteli menüsüyle misafirlerini gastronomik bir şölene davet ediyor. Otelin deneyimli şeflerinin imzasıyla hazırlanan zengin menü, damakları şenlendiren bir başlangıç yapıyor.

Tortilla mısır cipsi, ev yapımı guacamole ve salsa sos eşliğinde hazırlanan Chips & Guacamole, güne mükemmel bir başlangıç yapmak isteyenlere göre. Sağlıklı bir seçenek arayanlar için lor peynirli hardallı limoncello sos, çilek ve armut ile servis edilen Semiz Otu Salatası yer alıyor. Roka Salatası ise balsamik sos, cherry domates ve parmesan peynirli panko ile mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor. Ara sıcaklarda öne çıkan Orecchiette Ragu, dana bonfile parçalarının parmesan ve taze fesleğen ile tamamlanmasıyla menüdeki yerini alıyor.

Şefin imza lezzetlerinden Dana Bonfile ise ana yemek için harika bir tercih. Izgara kuşkonmaz ve fırınlanmış baby patateslerin eşlik ettiği bu lezzet adeta damak çatlatıyor. Güne tatlı bir son vermek isteyenler için hafif ama damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Crispy Funnel menünün olmazsa olmazları arasında. Çıtır baklava hamuru, pastacı kreması, çilek ve portakal yaprağı ile taçlanan bu lezzet favoriniz olmaya aday.

HAFİF LEZZETLERİ HAZIRLAMAK ARTIK ÇOK PRATİK!

Yarım yüzyılı aşkındır milyonlarca eve giren rehberli pişirme fonksiyonu Thermomix TM6, 20’den fazla mutfak aletini bir arada sunuyor, hepsinin yaptığı işi aynı anda yapmaya devam ediyor. Pratikliğiyle, zeytinyağlı pırasadan taze fasulye ile sebzeli enginara, yoğurtlu havuçtan kinoalı sebzeli somon salatasına kadar istediğiniz sağlıklı ve hafif lezzetleri keşfedebilirsiniz. Thermomix’in yaratıcılığına yakından tanık olmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için www.thermomix.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

YERELDEN GLOBALE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

2004 yılında Ankara’da kurulan ve İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde çikolata üretimine başlayan Patiswiss en kaliteli ve en leziz çikolatalarını sadece Türkiye’de değil tüm dünya ile buluşturuyor. ABD’de temsilcilik açan şirket ABD’li dev marketlerle anlaşmalar sağladı. Butik çikolata üretim hanesi olarak kurulan Patiswiss Handmade Chocolates, şuanda 40 bin m² üretim alanına sahip tecrübeli ustaların el yapımı üretimlerini harmanlayan, yüksek gıda güvenliği ve kalite standartlarında üretim yapan bir çikolata fabrikasına dönüşmenin yanı sıra, krema-ezme, granola-müsli gibi ek ürün ailelerini de bünyesine alarak, pastalar, kekler ve kurabiyeler ile portföyünde 12 ana kategoride 140’ı aşkın ürün çeşidi barındırıyor. Ek olarak, endüstriyel çikolata ve ürettiği ürünlerin hammaddelerin tedariğini de sağlayarak birçok firma ile iş birliğini sürdürüyor. 19 yıldır el yapımı üretimin yanı sıra ileri teknoloji makineleri de yakından takip ederek bünyesine katmaya devam ediyor. Kakao çekirdeğinden ambalaj seçimine kadar üretimin her aşamasında kaliteli hammadde seçime çok önem veren şirket şimdi bu kalitesini ABD’li kullanıcılara sunuyor.

Patiswiss ABD temsilcisi Mustafa Nazif Yıldız, Patiswiss ürünlerinin Amerikalıların büyük beğenisini topladığını söyledi. Yıldız şu ifadeleri kullandı; “Ürünlerimiz Türkiye dışında da farklı damak tatları hitap edebilmesi dolayısı ile oldukça talep görüyor. Bazen ülkelere göre yoğunluklu tercih edilen ürün grupları farklılık gösterse de karşılaştığımız ilgiden çok memnunuz. Ürünlerimize büyük bir ilgi var ve talep sürekli artıyor. Bu değerli talebi karşılamak için dış ticarete ayırdığımız üretim kapasitemizi artırdık. ABD pazarında şimdiden güçlü bir varlık gösteriyoruz ve memnuniyetle karşılanıyoruz diyebilirim.” dedi.

DOMİNO’S VE TEGV ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN EL ELE VERDİ

“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çocuklarımızın temel eğitimine katkı sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve eğitimin her şeyin merkezinde durduğuna gönülden inanan Domino’s, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız için anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında; eğitim parkı ve öğrenim birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara seyahat eden öğrenim birimi olan Ateşböcekleri tırı deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaşarak onlara nitelikli bir eğitim desteği verecek. Malatya’dan başlayan geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projesiyle, Ateşböcekleri tırı yıl boyunca deprem bölgesindeki farklı şehirleri ziyaret ederek binlerce çocuğumuza ulaşacak.

27 yıldır yaptığı çalışmalarla 3 milyondan fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ülkemizin 79 iline yayılmış 650 şubesiyle batıdan doğuya tüm Türkiye’ye hizmetlerini ulaştıran Domino’s, deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız için anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje, her iki kurum yönetiminin katılımıyla Malatya’da tanıtıldı.



Temel eğitim seviyesindeki çocukların çağdaş eğitim imkanları ile buluşmasını sağlayan, Atatürkçü ve Cumhuriyet’in temel ilke ve inkılaplarına bağlı nesillerin yetişmesi için nitelikli eğitim desteği sunan TEGV aracılığıyla gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında; Ateşböceği Öğrenim Birimleri bölgede faaliyet gösterecek. Ateşböceği tırı, Malatya’dan başlayan yolculuğunda yıl boyunca deprem bölgesini ziyaret ederek farklı şehirlerde yaşayan binlerce çocuğumuza nitelikli bir eğitim verilmesini sağlayacak.



Domino’s’a ilgi ve destekleri için teşekkür ettiklerini belirten Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Ateşböceği eğitim tırlarından biri olan düş gezginiyle çocuklarımız çeşitli sanatsal etkinliklere katılıyor. Gönüllü eğitmenlerimizin de desteğiyle çocuklarımızı hem sosyal hem de duygusal yönden rahatlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi ve gözlerindeki ışığı görmek bizler için en büyük mutluluk. Filomuz 17 araçtan oluşuyor, bu araçların 16’sı deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor.” dedi.