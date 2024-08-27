Kahvaltıdan önce kahve içmek zararlı mı?

Aç karnına kahve içmenin mideniz için kötü olduğunu duymuş olabilirsiniz, ancak bu alışkanlığın genellikle ciddi bir sağlık sorunu oluşturmadığı belirtiliyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:44
Kahvaltıdan önce kahve içmek zararlı mı?
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Aç karnına kahve içmek, özellikle sabahları kahvaltıyı atlayanlar arasında yaygın bir alışkanlık.

Peki, bu alışkanlık gerçekten zararlı mı?

Uzmanlar, kahvenin mide asidi seviyelerini etkilediğini ve bazı insanlarda hazımsızlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Louisville merkezli gastroenterolog Dr. Sunana Sohi, kahvenin mide üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair yaygın bir inanç olduğunu, ancak bunun her zaman geçerli olmadığını vurguluyor.

Boston merkezli gastroenterolog Dr. Supriya Rao ise, kafeinin gastrin hormonunun üretimini uyararak mide asidini artırdığını ve bu durumun bazı insanlarda rahatsızlık yaratabileceğini söylüyor.

Kahve içmekten vazgeçmek yerine, kahveyi bir miktar yiyecekle birlikte tüketmek bu rahatsızlıkları hafifletebilir.

Sonuç olarak, aç karnına kahve içmek genellikle ciddi bir sağlık sorunu yaratmasa da, eğer mide sorunları yaşıyorsanız kahvaltıdan önce kahve tüketiminizi gözden geçirmeniz faydalı olabilir.


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