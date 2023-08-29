Yaz sebze ve meyvelerini kışa saklama yöntemleri!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:06

Yaz sebze ve meyvelerini kışın da kullanmak isteyenler hazırlıklar başladı. Satın aldığınız sebzeleri ve meyveleri dondurma işlemine geçmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...

Öncelikle taze sebze ve meyveleri tercih edin ve iyice yıkayın. Sebzeleri dondurucuya koymadan önce kavurmak ya da haşlamak gerekir. Ancak bu çok kısa sürmeli ve sebzeler diri bırakılmalıdır. Şoklama, haşlanan sebzeleri buzlu suya koymaktır, tazeliğini korumaya yardımcı olur. Buzdolabı poşeti ya da saklama kaplarının içinde derin dondurucuya koyabilirsiniz. İçeride hava kalmadığına emin olmalısınız. Haşlanıp soğutulmuş sebzeleri dondurucuya koymadan önce çok iyi süzmelisiniz. İşte sebze ve meyveleri saklama yöntemleri….

DOMATES SAKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

DOMATESİ RENDELEYEREK DONDURMAK: Domatesi saklamanın farklı yöntemleri var. En kolayı rendelediğiniz domatesleri buzdolabı poşetlerine koyup havasını iyice alıp buzluğa atmaktır. Yemeklerde kullanabilirsiniz.



DOMATESİ KAVURARAK DONDURMAK: Domatesi zeytinyağı ve soğan ile birlikte kavurarak buzluğa atmak da yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak bir başka yöntemdir.



DOMATESİ PİŞİREREK DONDURMAK: Yemeklerde kullanmak için tercih edebileceğiniz üçüncü seçenek ise zeytinyağında kısa bir süre soğan ve domatesleri pişirmek. Hazırladığınız harcı soğuduktan sonra yine buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz.



DOMATESİ BÜTÜN OLARAK DONDURMAK: Derin dondurucunuzda yer varsa bütün olarak kabuğuyla da domatesi saklayabilirsiniz.



DOMATESİ KONSERVE OLARAK SAKLAMAK: Domates konservesi biraz zahmetli olsa da en iyi yöntemlerdendir. Domateslerinizi doğrayın, üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip ocağın üzerinde pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat karıştırarak pişirin. Sıcakken kavanozlara doldurun ve daha önce kullanılmamış yeni kapaklarla kavanozların ağzını sıkıca kapatın. Ters çevirerek 1 gün bekletin. Güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz.

TAZE FASULYEYİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

TAZE FASULYEYİ ŞOKLAYARAK DONDURMAK: Taze fasulyeyi saklamak için öncesinde yemeğini yaparken nasıl kılçıklarını alıp doğruyorsanız, aynı şekilde hazırlayın. Tencerede kaynamakta olan suya doğradığınız fasulyeleri atın, 4-5 dakika kadar haşladıktan sonra çıkartıp hiç bekletmeden hemen buzlu suyun içine koyun. 2-3 dakikada soğuyacaklardır. İyice kurulayıp havası alınmış poşetlere doldurup buzluğa atabilirsiniz.



TAZE FASULYEYİ KAVURARAK DONDURMAK: Bir diğer yöntem ise yine yemeklik olarak hazırladığınız taze fasulyeleri domates ve dilerseniz sarımsak ile tencerede kavurmaktır. Saklama kaplarına ya da buzdolabı poşetine koyup buzluğa atabilirsiniz. Yemek yaparken işinizi kolaylaştıracaktır.

KIŞ İÇİN SAKLAYABİLECEĞİNİZ DİĞER SEBZELER!

Enginar, mantar, bezelye, ıspanak, brokoli, barbunya, patlıcan ve havuçları 3-5 dakika kadar, diri kalacak şekilde haşlayıp iyice sularını süzdükten sonra soğumaya bırakabilir, ardından paketleyerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Karnabaharı ise haşlama suyuna tuz katarak aynı yöntemle saklayabilirsiniz. Patlıcanı fırında közleyerekte saklayabilirsiniz.

KIŞ HAZIRIKLARI İÇİN TURŞU TARİFLERİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ!

Turşuyu tek ya da karışık sebzelerle yapabilirsiniz. Burada önemli olan kullanacağınız sirke ve kaya tuzunun dengesini iyi ayarlamaktır. Doğru saklamak, kavanozların ağzını iyice kapatmak ve yeteri kadar bekletmek, iyi turşu yapmanın sırrıdır.



KIŞ HAZIRIKLARI İÇİN MEYVELERİ REÇEL YAPABİLİRSİNİZ!

Yaz meyvelerini saklamak için reçel yapabilirisiniz. Şeftali, kayısı, böğürtlen, vişne başta olmak üzere hemen her yaz meyvesinin reçel tarifi aynıdır. Olgunlaşmış ama çürük olmayan meyveleri doğrayın ve tencereye koyun. Üzerini kapatacak kadar şeker ekleyip tencerenin kapağını kapatın, 1 gece bekletin. Sabah ocağa alıp pişirmeye başlayın. Tahta kaşık kullanarak, mümkün olduğunca karıştırmadan üzerinde oluşan köpükleri toplayın. Akışkan ama tok bir reçel kıvamına gelince tencereden alın, kavanozlara doldurun. Kapağını kapattığınız kavanozları ters çevirip soğutun. Kış için sevdiğiniz meyveleri reçel yapıp saklayabilirsiniz.





