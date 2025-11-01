Karadeniz'in altın lezzeti: Mıhlama tarifi

Karadeniz mutfağının gururu olan mıhlama (ya da yöresel adıyla “kuymak”), sade ama ustalık isteyen bir yemektir. Tereyağının kokusu, mısır ununun rengi ve peynirin kıvamı doğru oranda birleştiğinde ortaya hem göz hem mide doyuran bir şölen çıkar. Sıcakken uzayan peyniriyle sofraların yıldızı haline gelen bu lezzet, özellikle kahvaltılarda gerçek bir Karadeniz deneyimi sunar.
MIHLAMA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı (tercihen Trabzon tereyağı)
- 2 yemek kaşığı mısır unu (taş değirmende çekilmiş olursa daha iyi)
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı Trabzon kolot peyniri veya tel peynir
- Bir tutam tuz (peynirin tuzuna göre ayarlanır)
Yapılışı:
- Tereyağını eritin: Tavayı ocağa alın, kısık ateşte tereyağını yakmadan eritin. Köpürmeye başladığında muhlamanın mis kokusu için doğru sıcaklığa gelmiş demektir.
- Mısır ununu kavurun: Tereyağının içine mısır ununu ekleyin. Sürekli karıştırarak, rengi hafif koyulaşana ve kokusu çıkana kadar 4–5 dakika kavurun.
- Suyu ekleyin: Sıcak suyu yavaş yavaş ekleyin, topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Kıvam koyulaşana kadar pişirin.
- Peyniri ekleyin: Ocağı biraz kısın ve rendelenmiş ya da küçük doğranmış peyniri ekleyin.
- Kıvamını tutturun: Peynir eriyip uzamaya başladığında muhlamanız hazır demektir. Kaşığı kaldırdığınızda peynir ip gibi uzuyorsa kıvamı tam olmuştur.