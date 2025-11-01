Karadeniz'in altın lezzeti: Mıhlama tarifi

Karadeniz mutfağının gururu olan mıhlama (ya da yöresel adıyla “kuymak”), sade ama ustalık isteyen bir yemektir. Tereyağının kokusu, mısır ununun rengi ve peynirin kıvamı doğru oranda birleştiğinde ortaya hem göz hem mide doyuran bir şölen çıkar. Sıcakken uzayan peyniriyle sofraların yıldızı haline gelen bu lezzet, özellikle kahvaltılarda gerçek bir Karadeniz deneyimi sunar.

MIHLAMA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı (tercihen Trabzon tereyağı)

2 yemek kaşığı mısır unu (taş değirmende çekilmiş olursa daha iyi)

1 su bardağı su

1 su bardağı Trabzon kolot peyniri veya tel peynir

Bir tutam tuz (peynirin tuzuna göre ayarlanır)

Yapılışı: